拉闊音樂會丨衛蘭相隔20年再踏舞台 「I人師徒」一拍即合展超強默契 激讚炎明熹「天使的聲音」

《拉闊音樂會 她和她的秘密衛蘭x炎明熹》將於8月29日（星期六）晚上7時假亞洲國際博覽館ARENA盛大舉行。衛蘭（Janice）與炎明熹（Gigi）將攜手登上拉闊舞台。Janice相隔20年再次踏上拉闊舞台，而Gigi則是首次參與拉闊。二人早前特別拍攝全新宣傳照，復古夢幻造型呼應主題「她和她的秘密」，預告將帶領樂迷踏上一場私密的心靈旅程，窺探女生心底未曾展示的空間與想法。

衛蘭炎明熹聲線極度合拍

對於今次兩把「靚聲」的合作，Janice對Gigi讚不絕口，直指對方擁有「天使的聲音」，並預告二人的聲線極度合拍，相信當晚的合唱及和音部份絕對會是一大驚喜！而Gigi亦認為二人說話風格相似、聲線柔和，完美契合今次主題，笑言:「因為我哋講嘢嘅聲量，就係一個講秘密嘅聲量。」

衛蘭x炎明熹合作演出《拉闊音樂會》。

衛蘭激讚炎明熹「天使的聲音」。

衛蘭闊別《拉闊音樂會》舞台20年。

炎明熹期待挑戰空靈曲風

至於曲風方面，Gigi除了期待演繹Janice的經典金曲，亦希望能一同挑戰空靈曲風的作品。Janice則透露當晚不排除挑戰快歌，Gigi 聞言即笑指，若由自己單獨演出未必能做到很「Hyper」的效果,因此非常期待與Janice透過歌曲,將自己截然不同的面向展現給樂迷。

衛蘭感動宣言：I'm so proud of her

Janice與Gigi這對師徒組合因音樂比賽節目結緣，很早便培養出深厚默契。Gigi坦言二人同樣屬於性格內斂的「I人」,習慣先感受現場的環境、氣氛與人的能量。她形容雙方不需要太多言語或特別動作，都能秒懂對方的狀態，繼而自然地配合彼此的節奏，這種相處方式令她感到十分舒服。Janice則分享自己從Gigi初出道時已一直陪伴在旁，見證著對方一路以來的成長與蛻變，更忍不住直言:「I'm so proud of her, really proud of her！」她表示Gigi的性格跟自己極為相似，因此二人一拍即合，十分期待在拉闊舞台上擦出不一樣的火花。

