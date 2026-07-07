青龍系列大獎2026｜玄彬、金宣虎爭視帝 朴寶英兩度角逐影后 李光洙擺搞笑甫士搶鏡

「第5屆青龍系列大獎」手印儀式今日（7日）早上在首爾龍山舉行，出席嘉賓為上一屆（第4屆）得獎者共10人，包括視帝及視后朱智勳與IU、男配角李光洙、女配角廉惠蘭、男新人秋泳愚、女新人金敏荷；綜藝部門則有旗安84、李秀智、文相勳及Mimi亮相。

李秀智志在必得？

儀式中最爆笑一幕，莫過於李秀智公開表明明年仍想再度出席手印儀式。她表示今年與鄭伊朗、池睿恩同獲今屆最佳女綜藝人提名而非常感恩，惟隨即語出驚人補充：「不過我覺得自己仍然最適合這個位置。」被問到明年邊個最適合出席手印儀式時，她再次重申「我覺得始終是自己最合適」，更笑言：「明年我要第一個出來打手印。」全場即時爆笑。李秀智去年憑《SNL Korea》奪得最佳女綜藝藝人獎，今年再度入圍，被封為「千面女子」的她笑言透過活動認識到旗安84等不同領域的嘉賓，令她更堅定自己的發展方向。至於拍照環節同樣笑料十足，Mimi、旗安84及IU率先上前單獨拍照，司儀朴京林隨即搞笑問全場：「還有沒有人想要多點單獨拍攝時間？」全場再次爆笑。

高允貞、金高恩爭視后

「第5屆青龍系列大獎」將於本月31日舉行，日前已公布入圍名單，最優秀作品獎候選作品有《韓國製造》、《柔美的細胞小將3》、《妳和其餘的一切》、《超新丁伙頭兵》及《稻草人》。其中，《稻草人》獲得6項提名領先。《稻草人》朴海秀將與《韓國製造》玄彬、《許願吧，精靈》金宇彬、《愛情怎麼翻譯？》金宣虎及《超新丁伙頭兵》朴志訓角逐視帝；視后方面，則有《愛情怎麼翻譯？》高允貞、《妳和其餘的一切》金高恩及朴智賢、《賭金》朴寶英及《莎拉的真偽人生》申惠善入圍。女子綜藝人獎方面，李秀智將與金淑、李恩智、鄭伊朗及池睿恩競逐衛冕。男配角獎則有李光洙憑《賭金》再度入圍。