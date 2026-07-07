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劉曉彤神秘老公激罕曝光 一門三傑留學英國背景優良 19歲大仔入頂級學府 餅印二女CLC畢業

影視圈
更新時間：13:00 2026-07-07 HKT
發佈時間：13:00 2026-07-07 HKT

57歲前TVB「是非精」劉曉彤於2004年與從事鞋業的嚴姓商人結婚，兩年後造人成功便淡出幕前，為老公誕下一子兩女，低調過家庭生活。多年來劉曉彤對家人相當保護，丈夫及仔女未有曝光。劉曉彤的老公「嚴先生」近日因分享二女的畢業相，在社交平台上承認太太就是劉曉彤，公開一家五口的生活。

劉曉彤老公英國著名學府畢業

劉曉彤的老公「嚴先生」IG名為「Michael Yen」，有指1991年畢業於英國頂尖學府倫敦帝國學院（Imperial College London），現報稱「數碼創作者」。劉曉彤老公Michael過往曾分享一家五口的合照，並見到仔女的成長經過。劉曉彤老公Michael 晒出兩夫妻到英國出席二女在頂尖私立寄宿女校Cheltenham Ladies' College（CLC）的中學畢業典禮，並感觸地寫道：「眨下眼，二女都中學畢業，亭亭玉立。」

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照片中見到劉曉彤的二女穿上粉紅吊帶裙，五官精緻，一頭及腰長髮，與媽媽劉曉彤相當似樣，而另一個女兒則戴上黑框眼鏡，打扮斯文。劉曉彤穿上黑色透視裝優雅現身，保養得宜。劉曉彤的老公Michael身形高大，滿臉鬚根，身穿西裝散發成熟魅力，二人外形極為合襯。

劉曉彤三名子女中學赴英留學

劉曉彤夫婦早在三名子女升中時，安排三人到英國留學。二人的大仔Zachary已經19歲，翻看Michael在IG分享的照片，兒子早於中學時已到英國溫徹斯特公學（Winchester College）升學，去年畢業後，劉曉彤老公曾到英國陪兒子大學開學，見到其打卡點為世界頂級學府劍橋大學（University of Cambridge, United Kingdom），估計兒子就讀該校，是一名「學霸」。

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