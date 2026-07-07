「高齡亞姐」劉月好離世享年75歲 傳奇一生曾遭亞姐DQ生前屢惹官非

「高齡亞姐」劉月好（好姨）最近傳出死訊，享年75歲。同為前亞視藝人、已故導演兼演員、有「千面小生」之稱的張瑛兒子張煒，近日在FB上載二人舊合照，撰寫長文悼念劉月好，曝光劉月好於今年農曆2月離世。

劉月好遺照選年輕時期

有網民在張煒FB悼念劉月好的帖文下分享一張照片，見到劉月好的遺照選擇年輕時的照片，擺放在宗教場所。劉月好的遺照旁邊貼有一張黃紙，寫上「陽命生於辛卯年八月十二日」、「化命終於丙午年二月」，並以虛齡「七十六歲」顯示。

相關閱讀：74歲「高齡亞姐」劉月好激罕露面依舊風情萬種 曾欠賭債街頭被打到入院

張煒悔恨未解劉月好誤會

張煒在長文中悼念劉月好，回憶二人的相識經過，表示從未合作，亦不是亞視同期藝人，但十多年前曾在亞視的聯誼活動上碰面。張煒讚劉月好為人熱情，每次他返港，對方都會相約大班朋友到酒吧飲酒敘舊。但因一次因張煒沒有收下手信，導致劉月好誤會「嫌棄」禮物，此後未有再聯絡。張煒遺憾人生無常：「人生就是這樣，有些事以為是小事，有些事以為不急總有機會，原來要走了就走了，沒有機會就沒有了」，張煒盼劉月好看到其悼念文：「今生有幸彼此為友，值了，永遠懷念妳，一路走好」。

相關閱讀：73歲「高齡亞姐」劉月好激罕露面！暴瘦頸現皺紋呈老態 參選亞姐時曾因一事被DQ

劉月好生於1951年，於1996年以45歲之齡參選亞姐，一度成為話題人物。但劉月好在參選期間，牽涉一輯裸照而遭大會取消資格。劉月好之後加入娛樂圈，曾演出電影《偷情男女》、《圍村有嘢搞搞震》及《玉蒲團》系列，並亮相有線成人節目《歡樂性今宵》，期後淡出幕前。

劉月好曾捲藏毒欠賭債風波

劉月好生前曾鬧出不少風波，於1998年6月爆出在尖沙咀的寓所內，被警員懷疑藏毒，遭強行脫衣搜身，劉月好之後作出投訴。好賭的劉月好試過在2007年，於本港郵輪的賭場內消遣及用膳期間，疑與人爭執，傳有賭客出言恐嚇兼聯同一名手下掌摑劉月好，經向船員投訴及報警求助，劉月好待賭船靠岸後到醫院驗傷，兩名涉打人男子被警方拘捕扣查。劉月好又曾傳出在賭船登台後輸光酬勞，欠下賭債遭到貼街招，並於旺角街頭遭人伏擊。