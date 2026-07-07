盧瀚霆31歲生日望逆市下人人有工開 江𤒹生與林愷鈴再續前緣拍港版《悠長假期》 李駿傑孖陳蕾打造《黑蛇傳》自肥成功

MIRROR成員盧瀚霆（AL）、江𤒹生（AK）及李駿傑（Jeremy）昨晚以嘉賓身份出席ViuTV節目《8點直樂VIURIETY》，節目中AK炮製「這個世界不太冷麵」予慈善機構負責人，AL就負責醬料「Anson Lo醬」，Jeremy就處理食材。整麵的過程中，三子分享養竉物過程及相處的事，AL更透露小時候亦有養過兩隻龜，完成環節後，AL亦忍不住拿着自己有份製作的冷麵狂食。

盧瀚霆腦力獲封「天才」超驚人

之後AL又進入腦部測試，要記三組分別是5位、7位及9位數字，最後AL三組也記到，被評為大腦年輕，是記憶力天才。三子又合力製作「士多啤梨米紙卷」，更親手餵粉絲試食。在遊戲環節時，三子要示範飲醉酒程度，Jeremy 就低頭沉思，AL就周身郁講英文，至於AK就做出90度鞠躬動作，而在演繹沉船樣時，沈𣪧怡望住偶像Jeremy做出暈到跌低的動作，睇到Jeremy皺眉兼滿頭問號，AL就做出深情樣加嘴角微戚，但被Jeremy笑似急屎，Jeremy做時候極大動作，跪低後攬住AL又拍又彈，嚇到AL O晒咀，而AK則除眼鏡扮望喜歡的對象，但被指似嫌棄。答題遊戲時，眾人要選出「矮瓜」的咕𠱸，AK拿著西蘭花，笑指自己家鄉江門叫這個做矮瓜，非常搞笑。

李駿傑錫壽星仔一啖

由於今日是AL 31歲生日，故節目也特別送上蛋糕為AL慶祝生日，AL開心表示祝全世界身體健康、開開心心及大家有工開，而爆笑的是，剛才遊戲後Jeremy、AK及強尼得到禮物，不過拆開時全是「AL攬枕」，令AL也不禁笑住問「咩事呀？」之後AL切蛋糕和影合照時，Jeremy錫了壽星仔一啖。

壽星仔獲全廠唱生日歌

受訪時，提到AL今年要在工作中迎接31歲生日，他指很感激有工作可以做，也好久沒試過跟公司的人及整個廠所有人一齊慶祝生日，所以感覺真的好特別，至於生日願望除了是身體健康外，因為現在經濟差的關係，也希望人人有工開：「想大家有工開，跟住有飯開，咁就已經好足夠。」至於正日是否能夠休息，AL就謂有半日假，晚上可以和家人食飯。

盧瀚霆澳門個唱壓力大暴瘦

AL剛完成澳門站的演唱會，他直言操練得很厲害，因為歌衫難着，所以需要修身，提到他要改細歌衫，AL說：「係呀，因為太大壓力，同埋今次練習都頻密，所以就瘦過半年前香港站《KINGDOM》，都瘦好多。」AL亦承認開騷前大壓力，可能因這一兩個月無論是排舞、練唱歌，又或是戒糖有關：「對自己要求都大，所以好多時心情有啲低落，但都係同自己準備過程有關，純粹真係想件事做好啲、想自己做好啲。」對於開騷前更發燒，AL就指當時有很多人病，可能也有關係，幸好只燒了一日就沒事：「起碼唔係騷前一兩日燒，都好好喇！」

盧瀚霆生日會見神徒齊跳勁舞好感動

前日AL與「神徒」（粉絲暱稱）一起開生日會慶祝，他坦言覺得好感動，尤其是看到大家給予的驚喜：「睇到大家一齊跳《一所懸命》、《Hey Hey OK!》、《Mega Hit》，𥚃面大部分人都應該係冇乜跳舞經驗，但大家都肯出嚟跳，我覺得係衝破勇氣關口，真係好感激大家，肯為咗我而去拍呢條片，我知道係唔容易嘅，對唔係跳開或者唔係表演開嘅人要上鏡去拍呢條片，所以好多謝每一位神徒，好多謝你哋同我一齊過生日，最近陪住我、一路以嚟陪住我，同埋同我講生日快樂、祝福所有每一位神徒。」

盧瀚霆與李駿傑夾唔成旅行

至於問到身為AL旅行腳的Jeremy ，是否會趁機相約AL去旅行放鬆？Jeremy就笑指因為AL太忙，所以已失敗：「當然因為我都放咗佢飛機，其實我哋有夾過，但係夾唔到，唔知今年仲有冇機會（去旅行）呢。」而AL也指因為Jeremy也很忙，所以也很難夾。

李駿傑新歌《黑蛇傳》重磅聯乘

Jeremy最近推出新歌《黑蛇傳》，今次他找來兩位創作女歌手陳蕾及Serrini一起做歌，他坦言好開心，這首歌自己也期待了很久，因為這兩個也是自己很喜歡的女歌手，再加上王雙駿，他更將這次合作形容是好偉大的project：「好開心可以做到呢樣嘢，無論係自肥都好，定係我嘅嘅聽眾都好，我覺得都係一個surprise嚟。」對於新歌MV落重本，Jeremy就指要多謝公司，但幸好找到很靚的實景去拍，也可以做到自己想做的事。

江𤒹生台灣宣傳電影獲好評

至於剛在台灣參與「台灣電影節」返港的AK就表示很開心可以將《我們不是什麼》這部電影帶去台灣，讓當地的觀眾可以看到，希望稍後電影可以在當地上映，讓更多觀眾可以欣賞。問到會否多了台灣的粉絲？AK笑說：「我唔知喎，圍住嘅都係香港人嚟。都係有嘅，但我冇諗，我去主要係宣傳電影，最緊要係觀眾可以明白到導演呢套電影嘅核心意思同埋思想，呢個係最重要，然後fans有冇增加就後話啦。（想打入台灣市場？）我覺得係專注做好作品，唔係話市場問題，即係作品最後流向去到邊一個觀眾可以睇到，都係一個緣分，我梗係希望自己做出嚟嘅作品，不論係歌或電影、劇集，梗係想呢個世界多啲人睇到，但最緊要就係focus好個作品。」

江𤒹生港版《悠長假期》拍林愷鈴

提到AK有份主演的電視劇港版《悠長假期》，當中松隆子的角色落實由林愷鈴飾演，問到演竹野內豐的AK，他坦言不知道，更扮傻說：「係咩？我唔知喎，係咩？我有份做嘅咩？我完全唔知。原來我有份，你而家講我先知。」對於再跟林愷鈴合作，AK坦言覺得開心，早前也有很多人想自己做楊過之餘，有很多人也表示她適合做小龍女：「古裝就都未去到住，係翻拍嘅日劇度試下再續前緣先，再睇下有咩火花。」

江𤒹生29場舞台劇挑戰大

AK早前也完成了29場舞台劇，他坦言覺得開心，回憶滿滿和經驗值大增，因與謝君豪有好多對手戲，而葛文輝及韋羅莎也給予了很多提點：「今次成個戲都係一個角色由頭做到尾，同上辛《SUCK樂園》有啲唔同，所以今次個挑戰同埋難度都唔同咗，真心個幾個月嘅排練係非常之開心同有趣，同埋劇本真係好有趣，所以好開心有今次呢個旅程。」至於29場是否很辛苦？AK就坦言體感上可再挑戰多一星期，又指劇中最攰的是謝君豪，對方不叫攰，自己也不敢說，自己也喜歡在這個團體的氛圍和工作，所以覺得也希望跟大家再相處多一個星期。

盧瀚霆想挑戰舞台劇

至於是否舞台劇演上癮？AK就表示對這一行什麼都會上癮，因為自己喜歡這行業才會入行，無論是唱、演和跳也覺得有趣，也希望每年都有機會去做舞台劇增值：「我覺得排練過程好似上堂，可以喺工作之餘又有呢一個上堂實習嘅機會，我覺得一舉兩得。」Jeremy也認同，認為有很多實戰的經驗，這些平時是很少接觸到的，問到AL是否也想挑戰舞台劇？他就表示有機會也想，但就隨緣，也很戥AK和Jeremy開心。

