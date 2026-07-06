蘇志威劉小慧細女蘇靖珺IB考逾36分 自爆「全靠AI」？ 棄時裝夢升香港大學讀中史

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，圈中模範夫妻蘇志威與劉小慧的次女蘇靖珺（Ina）從保良局蔡繼有學校畢業，並在今年IB考試中勇奪36分以上的佳績。雖然蘇靖珺自爆患有「拖延症」，在溫習過程中常於書本與手機間掙扎，甚至在備考後期感到極度疲憊，但蘇靖珺成功發掘出專屬的溫習策略。蘇靖珺懂得與時並進，善用AI人工智能輔助學習文學，透過AI快速整理重點及分析隱晦意象，順利克服最棘手的英文分析題，最終順利考獲理想成績。

蘇靖珺升學路向大轉彎

18歲的蘇靖珺雖然成功於IB考試中取得優異分數，但升學路向卻迎來大轉彎。原本對時裝設計及紡織充滿熱誠的蘇靖珺，因修讀IB藝術科而深感吃不消。蘇靖珺坦言該科目極度消耗心力，不但要繪畫和製作實體藝術品，還要兼顧構思簡報及進行不同畫作對比，佔用了蘇靖珺近七成的學習時間。在經歷過藝術科的繁重洗禮後，蘇靖珺決定果斷放棄時裝夢想，重新規劃未來升學藍圖，最終蘇靖珺計劃入讀香港大學，並轉為修讀中國歷史科。

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蘇靖珺放棄初衷轉戰中史科

對於蘇靖珺放棄初衷轉戰中史科，作為母親的劉小慧給予百分百支持，更在蘇靖珺的選科決定上實行「零干預」政策。劉小慧分享其開明的育兒理念，強調「放手」是現代父母最需要學習的課題，並認為蘇靖珺將個人興趣發展成事業才是最幸福的事。劉小慧堅信讀書成績並非衡量成功與否的唯一標準，盲目勉強入讀別人眼中的「神科」只會令人麻木；相反，蘇靖珺在學校裡學懂的人際關係與相處之道，才是未來步入社會後的寶貴資產。劉小慧樂意成為蘇靖珺的最強後盾，放手讓蘇靖珺為自己的人生負責並努力爭取機會。

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