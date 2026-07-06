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《五個小孩的校長》「嘉嘉」長大成IB狀元 傅舜盈成高材生目標赴澳洲讀獸醫

影視圈
更新時間：21:30 2026-07-06 HKT
發佈時間：21:30 2026-07-06 HKT

最新一屆國際文憑大學預科課程（IBDP）成績今日（6日）放榜，在眾多狀元中，有一位就讀聖保羅男女中學的IB狀元，被指是2015年電影《五個小孩的校長》中，飾演五位學生之一的「嘉嘉」童星傅舜盈。

「嘉嘉」傅舜盈蛻變學霸？

有網民在Threads上發文，貼出聖保羅男女中學IB狀元的照片，旁邊配上《五個小孩的校長》的電影海報，留言：「原來ib其中一個spcc狀元係五個小孩的校長嘅嘉嘉啊！好勁啊」。照片中，見到傅舜盈穿上學校傳統的藍色長衫校服，臉上掛著微笑，散發出文靜的氣質。傅舜盈手持成績單，與其餘五位狀元在學校門前合照。

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傅舜盈成為狀元的消息曝光，引起網民熱議，對「嘉嘉」傅舜盈長得亭亭玉立感到驚喜：「記得！《五個小孩的校長》真的很好看！」、「恭喜嘉嘉，好叻女呀！」、「沒想到長大後這麼厲害，簡直是人生勝利組」。更有網民憶述曾遇見「嘉嘉」傅舜盈，對方好有禮貌。

傅舜盈有意赴澳洲升學

傅舜盈成為IB狀元，未獲有條件取錄，但心儀澳洲悉尼大學的獸醫系，因曾到澳洲遊覽，被當地的舒適環境吸引，加上當地的獸醫系設備齊全，因而有意赴澳洲升學。傅舜盈又表示自己熱愛與小動物相處，目標成為獸醫是有意義的事。

傅舜盈曾與鄭中基演父女

傅舜盈在電影《五個小孩的校長》中飾演的「嘉嘉」，因純真可愛的形象和自然的演技，深受觀眾喜愛。傅舜盈之後參與去年上映、鄭中基自編自導自演的電影《阿龍》，在片中飾演鄭中基的女兒，為切合角色被同學欺凌，傅舜盈更剪去一頭長髮，表現專業。

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