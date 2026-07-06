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Kiri T出復仇主題新歌由黃偉文操刀 赴台灣猛鬼酒店拍MV遇靈異事件 黑化公仔TT竟離奇「自己搭𨋢」

影視圈
更新時間：20:46 2026-07-06 HKT
發佈時間：20:46 2026-07-06 HKT

Kiri T推出新歌《哈姆雷特下班了》。新歌由她親自作曲，並聯同 Ian Ho編曲及Yoroko Chan共同監製，黃偉文填詞。今次Kiri繼續誠實地面向內心，拆解大眾的「報復心理」，Kiri認為緊抱恨意，其實是一種自虐。到頭來，這種執著反而無意間令自己淪為悲劇怪獸。果斷宣告「下班」無視仇恨，才是真正的高姿態，宣告與其在泥濘中糾纏，不如瀟灑「下班」！

Kiri T童話旋律暗藏黑暗反轉

Kiri分享這首歌的概念源自Wyman的想法：「呢一隻歌就係講關於復仇，呢個idea係Wyman提出，我覺得幾得意，因為其實呢首歌嘅Melody係好正面，我會形容為一啲好正面或者好童話嘅感覺，原來係可以有一個黑暗面嘅Twist，但係呢個Twist去到最後都係正面嘅，因為呢隻歌就係講緊唔好嘥自己嘅心力去復仇，無論你係幾憎一個人好，因為最尾輸咗都係你自己。」

Kiri T自認「磨刀唔劈人」

問到Kiri自己是否一個會復仇的人，她笑說：「我只可以話我唔容易寬恕人囉！但係我又未至於會復仇，我會好嬲囉！我係嗰啲會磨好刀鋒後keep住把刀，但係我又未至於會劈人，但我就會keep住嗰把刀囉！所以我覺得自己都未做到《哈姆雷特下班了》嗰個“下班”嘅。」

Kiri T黑化公仔TT離奇「自己搭𨋢」

這支MV以Visualizer形式推出，Kiri亦有分享本身她與團隊有為MV飛到台灣拍攝，選址是一間流傳猛鬼的荒廢酒店，想不到竟真的遇上怪事，最後整支MV失去了大部份片段，Kiri說：「今次個MV係阻滯到係無咗嘅！本身個MV係想向《閃靈 (The Shining)》呢套電影致敬，咁所以我哋就有嗰個斧頭啦，MV就係我會一直追殺一隻公仔，嗰隻公仔就係一直喺我MV都有出現嘅公仔叫TT，今次我哋就做咗一個黑化版嘅TT，我哋拍咗好多shot，係有一個故事嘅，但係就喺我哋拍完之後，導演過片嘅時候發現張卡讀唔到，最後我哋救返好少嘅片段，咁所以就整咗個Visualizer，我唔知呢個算唔算一個靈異事件啦，但係我哋的確係喺台灣嘅一間出名猛鬼嘅荒廢酒店去拍，咁其實係好多人都係嗰度拍戲同埋拍MV，咁所以我都覺得唔緊要啦，應該都冇乜嘢嘅！同埋其中一個靈異嘅事件係，雖然我哋無人真係見到嘢嘅，但係的而且確係有件好creepy嘅事情發生，就係嗰個黑化TT公仔，唔知點解無人擺佢喺部𨋢度，但係部𨋢一開門佢就喺部𨋢入面！我問哂身邊嘅工作團隊，都無人擺嗰隻公仔個部𨋢度，但係嗰個𨋢門一開，大家見到佢入面都有啲驚嘅，見到隻公仔無啦啦自己搭𨋢落咗嚟！

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