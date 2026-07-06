湯姆賀倫冷落嫰妻Zendaya 《奧德賽》活動上拖實安妮夏菲維

大導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的史詩式電影《奧德賽》，昨日於倫敦舉行大型宣傳活動，一眾主演雲集，包括安妮夏菲維（Anne Hathaway）、Zendaya與老公湯姆賀倫（Tom Holland）、麥迪文（Matt Damon）、羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、雷碧達尼安高（Lupita Nyong'o）及Samantha Morton等現身，戲中飾演王后Penelope的安妮，身穿明春新裝亮相，露肩設計配搭層疊縐褶及薄紗泡泡袖，她再穿上啡色長靴，盡顯女神氣息，她不時被拍到輕撫腹部，還獲湯姆及麥迪文拖實「護花」。

《奧德賽》7.16上畫

上月，安妮晒孕肚驚喜宣布懷上第3胎，她已育有兩名10歲及6歲大兒子。知情人士表示：「她想按照她自己的方式公布懷孕（在《奧德賽》宣傳之旅之前）。宣傳是為了慶祝這部電影，並讓粉絲興奮地觀看此片。」消息人士再稱：「她很感激自己的職業生涯，也很感激有機會成為一部對許多人來說意義重大的電影的一部分。」至於新婚夫婦Zendaya及湯姆，繼宣傳《蜘蛛俠：英雄重生》後，再度並肩宣傳，不過二人刻意不站在一起，湯姆亦改拖安妮唔拖老婆。Zendaya於戲中飾演智慧女神雅典娜，特意選穿以希臘風格為靈感訂製吊帶裙。《奧德賽》改編自史詩經典，講述國王奧德修斯歷經千辛萬苦返鄉的傳奇旅程，被視為路蘭繼《奧本海默》後另一部大型群戲鉅製。