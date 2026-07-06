盧瀚霆見足「神徒」三天幸福滿滿 感激出道8年仍獲大規模慶生：每個眼神微笑都是愛

為慶祝盧瀚霆（Anson Lo）生日，盧瀚霆國際後援會悉心籌備了多項慶祝活動，剛完成兩場澳門演唱會的盧瀚霆，昨晚（5日）現身亞博出席《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête 生日會》。對於兩場澳門演唱會後，盧瀚霆接連返港出席生日會，與「神徒」見足3日，盧瀚霆表示已完全充滿電：「呢三日我嘅生命係百分百充斥住神徒，完全冇咗工作呢回事，就好似同『神徒』一齊Vacation；我可以拋開晒煩惱，喺呢三日純粹同神徒have fun。」盧瀚霆又當「神徒」每一個眼神、微笑是對自己的祝福與愛，「好清楚feel到大家喺2026年都仲係咁支持我，同埋仲肯留低陪住我，所以呢3日係幸福感滿滿。」

「快閃跳舞」人人變身舞王舞后

生日會上，盧瀚霆首次看到後援會籌備半年多的「快閃跳舞」影片，驚喜之餘，更即時拿出手機拍下影片，又讚大家變成舞王舞后，原來他亦曾構思與「神徒」一個齊快閃跳舞：「好開心見到大家跳舞，相信入面有識得跳舞嘅『神徒』，亦都有完全唔識得跳舞嘅『神徒』，但大家都好願意為我佢出嘗試，真係好感動！幾年前我有同花姐講過，想做一個萬人dance challenge，但最後因為工作檔期擱置咗，希望將來有機會可以實行。」

7月是盧瀚霆最凝聚愛的月份

盧瀚霆每年慣例將自己的生日變成「神徒」們的大日子，今年亦不例外。「好多謝大家仲係咁重視我嘅生日，我成日覺得我生日可以帶到開心俾大家，有嘉年華感覺之餘，自己覺得7月係最凝聚到所有神徒嘅一個月份，可以令到大家集結一齊去慶祝、為我應援。無論發生咩事都好，面對緊好與壞，但大家都會有同樣嘅目標，就是為我慶祝。好多謝你哋仲喺我出道嘅第8年，仲咁大規模為我慶生，各式各樣嘅付出，都令我自己覺得好重要，好窩心亦好感激。」

盧瀚霆生日會後直落觀塘Popup Store打卡

此外，生日會後，Anson Lo直落觀塘，到《Anson Lo & Santos - 【Amour ♡ Love】 Popup Store》打卡，他更在浪漫愛心鞦韆、寫給神徒期待的「家書」下打卡。

