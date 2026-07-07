TVB「經典肥佬綠葉」徐廣林罕曝光  變詠春宗師身形大變拳拳有力  本為富二代曾揸巴士

提到徐廣林這個名字，大家一時之間未必能將名字與樣貌對得上號，但只要看到他那張充滿喜感的臉龐，絕對能瞬間掀起無數70、80後電視觀眾的「回憶殺」。這位活躍於70至90年代的前TVB資深綠葉演員，當年因為圓潤討喜的身形，經常獲派飾演低下階層的市井小人物。縱使長年擔當綠葉，但他憑藉渾然天成、極具生活氣息的一流演技，每次出場都總能牢牢抓住觀眾的眼球，絕對是TVB劇集中不可或缺的靈魂人物。

徐廣林精神矍鑠如凍齡

自90年代離開電視台後，徐廣林便甚少在螢幕前亮相，轉而專心發展其他事業。不過，近日網上流傳了一段他大展身手打詠春的短片，讓這位高齡85歲的老戲骨最新近況罕有曝光。

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徐廣林清減身形更顯年輕

從畫面中所見，徐廣林的氣色極佳，精神狀態非常飽滿。最令人驚喜的是他的外貌與身形變化——對比當年拍劇時招牌的「肥仔」體態，如今的他明顯清減瘦削了不少。正因為甩掉了昔日的厚重感，整個人看起來反而更加精神俐落，容貌與二、三十年前在TVB拍劇時竟然分別不大，猶如時光倒流一般，以85歲高齡來說，保養得如此得宜實在非常難得。

徐廣林開館教拳

除了外貌凍齡，徐廣林的武術造詣更是令人眼前一亮。自幼習武的他，離開娛樂圈後曾在中港兩地開設武館教授詠春。在網上流傳的影片中，他親自落場與年輕人對練，出拳依然拳拳有力、動作快狠準，下盤穩如泰山。他不僅反應敏捷，舉手投足間更散發著一股不怒自威的「宗師味道」，一套詠春拳打得行雲流水，功架與氣場絕對不輸任何年輕一輩的武術師傅。

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徐廣林棄做富二代揸巴士

回顧徐廣林的人生軌跡，精采程度絕對不比電視劇遜色。其實他出身自富裕家庭，父親從事鐘錶生意，家境相當不俗。但他深知自己志不在此，不甘心一輩子困在鐘錶店內做個舒舒服服的「富二代」。為了追尋自己的演藝與舞台劇夢想，他甚至不惜與家人鬧翻離家出走，曾為了維持生計曾當過巴士司機。幸好他一直咬緊牙關堅持，最終如願以償加入TVB成為演員，成功在電視圈闖出一片天。

徐廣林感激古天樂

除了武術與舞台劇，徐廣林近年更與影帝古天樂結下了一段奇妙的緣份。事緣在2019年，甚少參與應酬的他偶然出席了演藝人協會的晚宴。席間他巧遇古天樂，兩人閒聊時徐廣林笑言自己現在只靠教拳維生，沒有人找他拍戲。沒想到古天樂聽罷，立刻表示「怎有這可能」，並火速安排經理人與他聯絡，誠邀他出山參演電影《犯罪現場》，飾演一名「老差骨」。古天樂的暖心舉動與知遇之恩，令徐廣林大為感動。之後徐廣林亦曾參與ViuTV劇集《地產仔》。