黃宗澤闊別樂壇多年突開金口 白西裝深情演繹《千千闕歌》 驚喜表演片段瘋傳 網民洗版跪求復出

「男神」黃宗澤（Bosco）近年主力在影視圈發展獲得亮麗成績，雖然曾經出唱片做歌星，但早已宣告「退出樂壇」的他，周日（5日）應邀出席《2026中國電影導演之夜》。當晚星光熠熠，最矚目的焦點竟然是Bosco驚喜開金口唱歌！演出片段隨即在網上瘋傳，掀起一陣洗版潮。

黃宗澤黑色禮服踏上紅地氈

當晚Bosco先以一身「西裝骨骨」的黑色禮服踏上紅地氈，一出場即引來全場粉絲尖叫，大讚「好靚仔」、「逆生長」。正當大家以為他只是來當個安靜的美男子時，舞台上的Bosco卻換上一件白色西裝上衣，搖身一變成為表演嘉賓，深情唱出陳慧嫻的經典名曲《千千闕歌》！

黃宗澤穩健台風獲全場掌聲

久未在公開場合唱歌的Bosco，一開口便驚艷全場。雖然近年專注演戲，但當晚的演出水準相當高，深情演繹配合穩健的台風，引來台下掌聲雷動。大批網民在社交平台「洗版式」留言，高呼：「Bosco唱歌原來咁好聽！」、「跪求黃宗澤重返樂壇！」

黃宗澤笑稱「頂硬上」壓力爆燈

雖然網上好評如潮，但台下的Bosco其實「頂硬上」。他在受訪時一邊抹汗一邊笑指自己頂住巨大壓力：「太耐冇唱歌，下面有咁多大導演喺度，點會唔緊張啊？非常緊張！今次當挑戰下自己啦，咁耐冇唱。不過大家放心，我係唔會重返樂壇嘅，哈哈……」

黃宗澤拒唱劇集主題曲

Bosco更自爆為了這短短幾分鐘的演出，私底下備戰了很久：「我緊張咗成個月啊！我都係乖乖哋返去演戲啦，呢啲當業餘玩下啫。」被問到日後會不會考慮唱回自己主演劇集的主題曲，為粉絲謀福利時，Bosco隨即耍手兼擰頭，幽默回應：「劇嘅主題曲，都係搵返啲專業嘅（歌手）啦！我只係路過㗎咋啫，路過㗎咋！」

黃宗澤自嘲「路過」僅屬業餘玩票

雖然Bosco一再強調自己只是「業餘路過」，但這次的驚喜演出，無疑為全網觀眾帶來了2026年盛夏最震撼的音樂彩蛋。

