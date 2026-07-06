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「郭富城舊愛」姚正菁宣布簽約新公司全面復出 以唱歌、短劇方面發展 林寶玉擔任經理人負責掌舵

影視圈
更新時間：16:45 2026-07-06 HKT
發佈時間：16:45 2026-07-06 HKT

現年57歲的「郭富城舊愛」姚正菁今日到尖沙咀出席記者會，宣布簽約新成立的娛樂公司全面復出，並由「最索經理人」林寶玉擔任經理人為她掌舵，活動上，姚正菁為合約揮筆，並與林寶玉齊獲老闆Sam哥贈送紀念金牌。而到場支持新公司成立的包括邵音音、盧海鵬、羅蘭、梅小青與劉嘉豪，羅蘭姐與鵬哥在助手攙扶下到場，影大合照。

林寶玉指合約有彈性

姚正菁與林寶玉受訪，問到簽長約發展？林寶玉指合約有彈性，但不是試用期，不想再一簽約就綁10年，不過她見到姚正菁很有魅力，特別是唱歌方面，若有唱片公司有興趣，可以合作一起賺錢簽她。姚正菁對於重踏演藝界感興奮，會抱住新人的心態，感覺會有更好的發揮，接下來會以唱歌、短劇及直播等方面發展，又指當年86年出道，93年離開，問期間有留意娛樂圈嗎？她指大部分時間不在香港，但今次回來多少是有回戲癮所致，笑言：「記性唔好，但我記對白都一流！」林寶玉揭已安排姚正菁錄了4首歌，仍規劃如何去推出，談到唱歌，姚正菁笑言想嘗試，當年沒有機會，現在有機會點都試試，如果推出將是她第一首作品。

姚正菁與城城沒有聯絡

問到可有留意香港樂壇？姚正菁指自己是上海人，所以喜歡國語歌比較多。談再在唱歌發展，有機會遇到郭富城，她稱彼此已沒聯絡，「他的家庭狀況當然睇到，打開手機會睇到。（將來有遇到？）邊會介意遇到，咁耐、以前的事，當時大家都細個，現在見到都冇乜感覺。好多事都唔係好記得，當時好細個，成40年前。」姚正菁指曾在澳門欣賞城城的演出，提到城城有意攻啟德主場館，她稱自己也會睇騷，接下來會去啟德睇鄭秀文。

姚正菁全心投入演藝事業

談到家人支持姚正菁復出嗎？她指女兒都好大個，大女29歲，細女林映說25歲選過華姐，都不是小朋友了，「我都有我自己世界，我都單身多年，都不怕講，不過都有拍過拖，都分手一段時間。」談到復出，姚正菁指是巧合，發現內地很多人認出她，因她的作品仍會在內地播。林寶玉指認識到她後，聽過其歌聲便覺得很有魅力，覺得可以有不同風格的歌手，問邀請即時應承？林寶玉指都花了不少耐心，因姚正菁一直推搪，最後以一句句說話地攻下她，又笑言不會禁止她拍拖，因女人了解女人，需要愛情的滋潤。姚正菁指收到邀請時，很擔心自己是否適合，亦怕不習慣，亦擔心自己不能捱夜。問放下工作投入演藝圈？她稱是，之前都是經營寵物店和餐廳等生意為主，現在已沒做生意，會全心投入，又指已從外地回流香港好一段時間。她又指回到幕前後有不少新聞，不過最在意是被指60歲，現時才57歲，朋友安慰她說，相信她60歲是代表保養得好。

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