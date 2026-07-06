詹天文處女騷唔怕發台瘟 染金髮獨自孭飛 迎人生第一章丨名人雜誌

入行6年的詹天文（Windy）將於下星期舉行首個個人演唱會，作為首次個人騷的主題與象徵，Windy在形象、體能與舞台設計上追求突破，同時寓意自己展開人生的第一章。文：霍淇 圖：譚志光 場地提供：The Gallery@富衛1881公館

Windy告別一頭黑髮，笑言染金髮除了配合演唱會主題外，更是向偶像Rosé致敬。

Windy自揭出道6年的蛻變心路。

踏入20歲的Windy迎來首個個人演唱會。

詹天文將於7月11日在旺角麥花臣舉行首次個人演唱會《Chapter One》，一向以黑髮示人的Windy染了一頭金髮來配合主題，兼向偶像BLACKPINK的Rosé致敬，藉此希望讓歌迷和觀眾也得到驚喜，對於新形象得到外界的好評，Windy非常開心，「希望這個髮色能讓更多人記住我，也希望自己的辨識度可以變高多一點，更希望大家喜歡這新造型。」今次個唱名為《Chapter One》，Windy指全因自己有首歌叫《序章．結局》而引發這個構思，「我覺得這故事就好像在寫一篇小說般，就像我這幾年來的沉澱及增值自己的過程，如同序章，感覺現在到了開啟屬於我的第一章。」踏入20歲的Windy同時能擁有屬於自己的演唱會，她感覺特別之餘，亦認為是自己的一個里程碑，「我覺得好像打開一本書的第一章般，當然我希望之後會有更多的章節，第二章、第三章也可以在不同地方開到屬於自己的演唱會。」Windy指今次開騷也會有約10分鐘的跳唱環節，但仍是學生的她要學業工作兩邊忙，而且開騷前更要應付考試，一直忙到7月頭才有空閒排舞，現在只能在學校練歌及做健身鍛鍊，雖然時間緊迫，但Windy也有信心能應付。

Anson Lo 與神徒影大合照。

教主好幸福啊！

Anson Lo說：「仲有兩日踏入31歲啦，覺得個人沉穩咗。」

After Class曾經由（左起）炎明熹、姚焯菲、詹天文及鍾柔美組成，隨着炎明熹離隊，其他成員亦各有發展。

獨自孭飛 緊張失眠

過往Windy都是與組合After Class的好姊妹姚焯菲、鍾柔美及已經離隊的炎明熹一起開騷，今次要一個人孭飛，令Windy非常緊張，因以前跟大家一起開騷時，中途都會有些休息時間，但現在完全沒有這個機會，「要靠自己撐起個場，所以會比較緊張一點，最近亦因此而失眠，會去想演唱會當日會發生怎樣的狀況？又或是流程應該怎麼走？會很擔心這些事情，不過我覺得到時應該不會發台瘟，因為我積累了一定的舞台經驗，所以上台後見到觀眾應該不會特別緊張，就算依家想很多，但到時上台感受氣氛後，可能就會沒事！」至於與好姊妹有否合體機會？Windy指今次不會合體，但預告會有神秘嘉賓出現。完成今次演唱會後，Windy日後會以紅館做目標，「我雖然有目標，但不會限制年齡或年份，因為我覺得框架框得太緊不是那麼好，反而希望現在可以保持這個狀況慢慢向上行，不要讓自己退步。」

Windy重提「失言事件」，認為是語速太快導致的誤會。

Windy在2020年參加《聲夢傳奇》入行，至今已過去6年，她指最大的轉變就是心態方面。

Windy表示對「失言事件」打擊不算大，現在會想得更多，然後再慢慢說出來。

踏入20歲的Windy迎來首個個人演唱會。

各有各好 不怕比較

Windy在2020年參加《聲夢傳奇》入行，至今已過去6年，她指這些年最大的轉變就是心態方面，由一開始打擊受挫敗、比較脆弱，變成現在的堅韌，「受越多打擊，就發現現在看事情越淡，覺得做好自己就可以了。」她坦言當初比賽落敗後受了很多打擊，那段時間會去想很多和否定自己，而隨後的負面評價也會讓她難受。被問到出席活動時的「失言事件」是否也算打擊之一？Windy表示不算很大，但解釋主要是因自己語速方面有點快，令到自己說話的句子不太完整，表達出來的意思會令人誤解，「我心入面的意思不是這樣，所以之後我放慢了很多、想得更多，然後再慢慢說出來，希望大家可以了解到我完整句子的意思。」她認為做藝人有很多事情都需要三思才講，也承認以前做得未夠好，所以從錯誤中學習，日後變得更好。

身為組合After Class的成員，雖然組合已名存實亡，但一直以來大家都喜歡將各成員拿來作比較，Windy就謂私下不會與其他隊友比較，自己看到這些評論時，都希望大家不要這樣做，因每個人都會有自己喜歡的藝人，希望大家以正面及開心的心態去追星。對於當時大眾的焦點均放在炎明熹身上，Windy坦言不會不開心，認為各有各支持者，自己只需專注眼前和行自己的路就可以。