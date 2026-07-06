中年好聲音4｜可嵐出局剖析犯眾憎3大原因 網民喜氣洋洋：唔使再捱 曾遭家暴打7份工養子

《中年好聲音4》比賽進行得如火如荼，在昨晚播出的一集中，焦點選手之一的可嵐最終遭到淘汰。她在第十三階段的「盲盒選歌」賽制中，演唱草蜢的經典快歌《紅唇的吻》，可惜最後表現未如理想，僅獲得82分，需要黯然離開舞台。

可嵐兩大敗筆埋出局伏線

回顧可嵐今次失準的演出，當中有兩大敗筆成為她出局的致命傷。首先，可嵐似乎對自己太有信心，在12強選手依次揀選盲盒時，她竟主動挑戰其他人刻意避開的「密集歌詞」盲盒；其次，她在演出時選擇利用 Mic Stand（麥克風架）邊唱邊跳，大幅度的動作不僅消耗體力令她氣息虛弱，更導致收音經常出現「時大時小」的不穩情況，整體感覺出現斷層，這兩大失誤最終為她出局埋下伏線。

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可嵐出局網民「喜氣洋洋」

雖然可嵐在發表淘汰感言時提到自己作為三個孩子的母親，這十個月的比賽讓她找回對舞台的初心，內容相當感人，但網上討論區卻呈現出截然不同的氣氛。可嵐出局的消息傳出後，各大討論區隨即出現一片「喜氣洋洋」的境況，並表明要「Call小鳳姐」，不少網民直指她的離開是「眾望所歸、冇得留低」，甚至紛紛留言慶祝：「等可嵐出局等咗好耐」、「終於唔使再捱可嵐」。

可嵐因3大原因犯眾憎？

綜合網民的評論，大眾對可嵐的不滿主要源於幾個方面。首先是她的演唱風格，不少網民批評可嵐的唱腔極度造作，直指她實力不足卻「成日Chok聲」。其次是她的態度問題，有觀眾指她在台上聆聽評審給予評語時，經常「一味傻笑」，並不時「整古造怪」，感覺對舞台及評審不夠尊重。最後，亦是最具爭議的一點，在上一回合的比賽中，原本全場最低分的可嵐，僅因賽制關係及另一選手「雷小雷」的意外出錯而僥倖獲救留低；當時大批網民已替雷小雷感到極度不值，不明白為何表現最差的可嵐能繼續比賽，這份「不忿」也促使更多觀眾希望她盡快被淘汰。不過，在連串負評當中，亦有極少數網民對可嵐出局表示可惜，認為她始終擁有頗高的顏值。

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可嵐曾遭受家暴

儘管在《中音4》的旅程惹來不少爭議並劃上句號，但可嵐的人生經歷卻是充滿着堅毅。可嵐早在2005年參加《全球華人新秀歌唱大賽》，2008年正式出道，並曾奪得《CASH流行曲創作大賽》冠軍。2010年她與圈外男友結婚育有一子，但在2014年卻爆出遭遇家暴。最初為了兒子啞忍的她，最終因兒子一句「No Daddy！Cannot hit Mummy.」而痛下決心離婚。

可嵐為養家曾打7份工

離開前夫後，可嵐成為單親媽媽獨力照顧兒子。為了應付經濟壓力，她試過「發奮圖強」為養家同時打七份工，包括教沖咖啡、教唱歌、做電台主持、做保險、Marketing，甚至連動作特技演員都做過，試過帶着滿腳瘀傷回家與兒子相擁而泣。憑着這份不放棄的韌性，可嵐成功走出陰霾，並於2022年展開第二段婚姻重過新生活，現時已是三個小朋友的母親。