你好，打劫！｜何啟華、陳湛文、芯駖、麥沛東孭飛各有壓力 劉德華出品舞台劇三度公演｜名人雜誌

劉德華旗下話劇團「舞台山莊」創立 10 周年，曾兩度公演的劇目《你好，打劫！》載譽歸來，將於 8 月起舉行 20 場《你好，打劫！ Return 》演出，並由魯文傑擔任導演，帶領 ERROR 成員何啟華、 COLLAR 成員李芯駖、麥沛東、陳湛文、巢嘉倫及王俊傑組成新舊演員班底，再次為一眾劇迷打造一齣好戲。撰文：莫匡堯、攝影：朱偉彥

何啟華失而復得

何啟華此前曾受邀參演《你好，打劫！ Reunion 》（第 2 次公演），透露當時僅因檔期安排未能順利接演，因此觀看演出前已雕琢角色與劇本，並被是次飾演的劫匪主腦角色 Sunny 所吸引，直指由他策動行劫非常有型與獨特：「我看完朱栢康的演出，發覺 Sunny 實在太難演，完全不是我想像的版本，朱康亦實在演繹得太好，推動整台戲向前發展，達到另一層次！」何啟華認為上次公演，朱栢康將劫匪心目中深刻的慾望與向世界強烈的宣告，紮實地在舞台上呈現；相比自己將採取嬉笑怒罵的玩味演繹，層次更具悲劇意義。

《你好，打劫！》第3度公演，（左起）得獎後回歸的巢嘉倫，以及新加入的何啟華、陳湛文都坦言有壓力。

巢嘉倫、何啟華、陳湛文一同受訪，勁多笑料。

芯駖羨慕麥沛東等科班出身演員，麥沛東反讚她是天賦型演員更厲害！

何啟華甘願踩鋼線

何啟華坦言開始綵排後已施展渾身解數，實驗所有想像得到的演繹方法，但目前仍有不少壓力：「接手這個燙手山芋讓我有種踩鋼線的感覺，沒有把握能夠做到朱康的效果，始終我年少時眼中的他已經是戲劇老師。但來到某一種年紀與經驗，亦覺若要追求進步，這次踩鋼線的機會不能錯過。」何啟華近年從影視跨足舞台，原來入行前與劇場界一眾前輩早有淵源：「我與朱栢謙、楊偉倫比較相熟，當年於『天比高創作伙伴』，我只是其中一位實習生，看着一班哥哥進行教學，有一種非常仰慕的目光。他們會捉弄我，朱謙最喜歡欺負我！」何啟華笑指在前輩們刺激下獲益良多：「朱謙總會捉我們出來『鞭』一下，既然你喜歡表演，便讓你出來被玩一下，被捉弄過就知道如何發揮，當然私底下其實非常照顧我們。」

何啟華曾任天比高創作伙伴實習生，與劇場界一眾前輩早有淵源。

何啟華跨界演出。

何啟華扮演劫匪主腦Sunny，此角之前由朱栢康飾演，他謙稱難與對方相比。

魯文傑試 Blue Blood 式演繹

《你好，打劫！》數度公演裏飾演銀行經理的魯文傑，今次「升職」擔任導演，陳湛文亦因此接演經理一角，笑言劇組情緒價值滿滿，紓解不少壓力，並放膽個人發揮：「因為我覺得魯文傑那種舉重若輕、從容自在的演法，是我無法企及的特質，於是我不會向相同方向發掘，除非再多浸淫十幾、二十年，才能達到那種境界。」續指：「所以我就今次重新設定方向，按照銀行變得高端的設景，像交易額數百億生意的投資銀行，嘗試較 blue blood 的演繹方向，不知道會否成功。」

王俊傑、導演魯文傑均歡迎影視明星加入舞台劇演出，指他們能帶來新觀眾。

陳湛文接觸不同媒介增功力

陳湛文近年主力參演電影及電視劇，相比從演藝學院畢業後集中發展話劇的高產時期，的確較少踏足舞台，但他認為此刻演技遠較舞台高產時期成熟：「畢業後其實是盲頭烏蠅、亂衝亂撞，無法處理悲喜交集的狀態，只有理論瞭然於胸，卻無法實踐。」直指跨越表演媒介有助掌握演技能量如何收放自如：「隨着在不同媒介工作、累積經驗，知道如何編配演繹力量，再回到舞台便發覺果然沒有辦法欺瞞觀眾，要靠演員在台上存活，讓觀眾進入我們的世界。每次接觸不同媒體的工作，我亦要再次重整自身經驗與方法。」

陳湛文接下魯文傑的經理角色，他指對方那種從容自在的演法，自己難以企及。

新加入何啟華、陳湛文在圍讀時十分認真，前者更不斷在劇本寫下重點。

陳湛文今次扮演銀行經理，笑言要嘗試blue blood式演繹法。

巢嘉倫重踏台板有壓力

巢嘉倫今年憑《完美的世界》獲得第 36 屆舞台劇獎「最佳男配角（悲劇 / 正劇）」，此前亦憑《你好，打劫！》提名該獎，他感謝業界肯定自己的努力，再踏台板則同時感到自信與壓力：「某程度得獎令我信心大增，作為演員能更赤裸坦露，有行上舞台的勇氣。」他亦坦言壓力確實更大：「大家會期望你有某一種水平的表現，但自問我仍在吸收學習階段。有幸換上全新班底，我都在每位演員身上吸收，每個人的特質甚至態度，我是否能夠學習？記得阿 Dee 第一日圍讀，已畫花整份劇本，連我們都沒有這樣做，可能他已得到許多啟發。」何啟華隨即笑指表面功夫當然要做到足：「當時同步拍攝另一部劇集，心思要放在另一份劇本上，但我希望為圍讀做足功課，將我對人物最新鮮的感覺記低，思考如何能夠更放肆地嘗試不同演繹。」

巢嘉倫憑《完美的世界》獲封舞台劇獎「最佳男配角（悲劇/正劇）」。

巢嘉倫勇奪舞台劇獎後回歸《你》劇舞台，坦言同時感到自信與壓力。

劉德華給予創作自由

《你好，打劫！ Return 》由劉德華親自出品，更親身參與演員圍讀，顯然重視「舞台山莊」 10 周年演出，但一眾演員均表示劉德華沒有就演出下達明確要求，陳湛文指其要求主要集中於敘事方法：「劉生希望對比此前兩次演出，今次想呈現一種新感覺，同時開放讓我們天馬行空地發揮。」巢嘉倫有感劉德華給予每位演員機會展現自我：「提供空間讓演員與角色合二為一，演員對角色總有一種獨特的連結，成為個人演繹方法。」何啟華則感謝劉德華開放的取態：「在創作方面，他任何意見都願意聽，無論是否適用都願意與我們分享，不會 ban 橋、容許我們嘗試。」

出品人劉德華亦參與圍讀，眾演員都大讚他開明，容許他們盡情嘗試。

一眾演員都坦言視《你》劇出品人劉德華為學習對象。

芯駖視劉德華為榜樣

芯駖作為舊有班底，對劉德華一直如何繼續改善劇本、透過創作栽培演員，則有更深入觀察：「相比上次演出，我感覺劉生更着緊，圍讀 2 小時期間，他不斷用鉛筆寫筆記，寫完仍不斷修改。但我坐得比較遠，看不到他在筆錄甚麼。」雖然劉德華一直未有親身參與舞台劇演出，但作為劇團靈魂人物，芯駖直言他為成員們豎立學習目標：「他成為一個身教的榜樣，讓我見證如何叫專業，每一個部分、細節、字詞都鉅細無遺。他不會強逼我們依樣去做、構成壓力，但會為我們示範更理想的效果。」

芯駖一直苦練演技修為，更參加了朱栢謙的演技課。

芯駖在《你好，打劫！》以舞蹈呈現絕望感。

芯駖視劉德華為榜樣。

新舊演員一起圍讀，亦激發起不少戲劇新火花。

麥沛東是《你好，打劫！》鐵腳

麥沛東由《你好，打劫！》首度在港公演時已成為不可或缺的鐵腳，為突破演繹角色界限，他自行提出加插新元素，並大賣關子：「我提議學習一項新技能，得到導演、監製甚至劉生贊成，但圍讀完畢後，劉生竟然表示自己精通，我深知劉生向來要求極高，馬上感到極大壓力！如果他願意親自教我，我肯定日日在 IG 分享，但我沒有這份勇氣！於是我決定在謝幕時邀請他上台一同表演。」

雖已是《你》劇元老，但麥沛東都曾試過忘詞。

芯駖、麥沛東一同受訪，談排練《你好，打劫！》點滴。

「老手」麥沛東都有炒車時

談到兩度在港公演、並於澳門上演國際版，麥沛東笑指其中一次演出讓自己畢生難忘，全因重要時刻在台上激罕忘詞：「第一次在劉生面前演《你好，打劫！》，羅列費用那一幕竟然炒車！我講出幾種費用後便忘詞，在舞台上停頓幾乎一分鐘，當然在我腦海裏感覺似度過半小時！我心裏不停在想『死喇！真係唔記得！冇人救到我』後來突然想起臺詞便繼續背下去，但至今當我面對大段對白時，仍然有心理陰影！」

麥沛東既是舊卡士，演技亦有一定實力，成為拍檔們的定心丸。

芯駖以舞蹈呈現絕望感

芯駖入行前早已是跳舞老師，在《你好，打劫！》中亦有充分機會發揮所長，透露劉德華希望她透過舞蹈傳達更深層絕望感：「今次要探討究竟跳舞的意義為何？在絕望之中，若能毫不在乎地跳起舞，便擁有更深層意思。」亦表示舞步將重新編排配合訊息，但芯駖坦言未會參與編舞創作：「暫時未有參與編舞的打算，我較傾向另有合適的編舞老師，覺得較難自己編舞同時演出，專注在表演上會更理想。」

在劉德華的提議下，芯駖演繹時亦加入舞蹈來表現絕望感。

芯駖帶薪學藝

近年，芯駖擁有甚多演戲機會，坦言有幸在歌唱跳舞外，能按興趣方向發展：「我一直鍾情戲劇與電影，加入 COLLAR 前亦經常欣賞舞台劇。我一直羨慕科班出身的演員，浸淫在戲劇環境中數年，應該會吸收到許多演戲技法，希望爭取長時間深入了解舞台劇、電影及電視劇。」此前芯駖於賀歲片《夜王》演技廣受好評，她笑言距離成為 COLLAR 演技擔當路途仍然漫長，故此正竭力進修演技：「我每晚都會觀賞一部電影，日間練歌、中間外出跑步，需要每日進行許多練習。」她羨慕麥沛東曾於演藝學院接受系統性訓練，麥沛東卻反指芯駖擁有演員天生觸覺：「有時科班出身的演員反而會想太多，過於雕琢演繹方法，失去演員的直覺，但演員有時最需要直覺，按本能去演繹。」芯駖儘管只能偶然參與朱栢謙的短期戲劇課，但在實戰演出綵排期間，仍努力點滴累積：「排戲過程已儼如演戲初階班，感覺許多練習特地為我而進行！只有我一個人懵然不知！」麥沛東笑指能夠「帶薪學藝」其實已達成最大夢想。

芯駖在《夜王》中的演出廣受好評，實力不容少覷。

魯文傑「升呢」導演

魯文傑今次則從張達明、朱栢謙及張志敏手上，接掌導演一職。他笑言縱使熟悉劇本，但仍有不少挑戰：「幾乎十多年沒有擔任導演，上次應為 2009 年，當時亦是自編自導自演。」近年不同劇目均請他演出，令他從演員角度吸收許多養分：「做導演需要經驗累積，在我求學的年代還未有導演系。 King Sir （鍾景輝）當時認為演藝學院由演員先行，成為演員再開始學做導演、編劇，做過演員才會知道更多。既然過去累積一段時日，不如再做導演，感覺相當新鮮。」

歡迎影星視星入劇場

王俊傑作為資深舞台劇演員，是次經試鏡中選銀行實習生一角，坦言經過觀賞舞台公演及自身準備贏得角色：「我先買領呔等道具，配襯出實習生的感覺，感受角色的心路歷程，可能因為試鏡時有所準備，梳好角色髮型、配襯服裝，或許因此打動監製們。」王俊傑與麥沛東、巢嘉倫為演藝學院同期師兄弟，曾合作之餘見證兩位師弟飛快進步：「我一直覺得他們很厲害，加上畢業後大家會有不同際遇，藝術路會因為參與不同戲種而各有追求，最欣賞他們能將生活感帶進劇場！」

資深舞台劇演員王俊傑試演成功，被選中扮演銀行實習生一角。

魯文傑對發展感樂觀

近年以「舞台山莊」為首的商業劇團紛紛創立，並形成引進影視演員跨界劇場的現象，魯文傑對演員互換流動情況持樂觀態度：「現在剛巧電影電視可能較少製作，或者他們有參演舞台劇的需求，我非常歡迎他們來一起玩，每次認真地做好話劇，最重要是質素。」王俊傑亦期待觀眾隨心儀的明星或演員觀賞更多元化戲劇作品：「演員在影視與舞台兩邊走，會令自己得到昇華，同時如果過去某類觀眾只看影視，某類觀眾只看劇場，現場能夠同時將兩類觀眾帶進劇場，做大一個餅，令更多觀眾願意走進劇場。」