UFO離奇命案｜楊偲泳凌文龍驚歎太神奇 11日拍出得獎破格新片｜名人雜誌

凌文龍、楊偲泳在新片《 UFO 離奇命案》中扮演情侶，凌文龍大爆現實中的楊偲泳外表斯文，但其實把口唔停又經常「搞爛 gag 」。楊偲泳自爆拍攝期間「拗柴」獲安排坐輪椅，一班男演員自動請纓為其推輪椅，但「大整蠱」不會用 brake 煞車。撰文：鄺芷瑩、攝影：許文光

《 UFO 離奇命案》製作費 300 萬

郭家禧、李振傑共同編導黑色幽默喜劇《 UFO 離奇命案》，由凌文龍、楊偲泳、林子傑、陳湛文及黃德斌主演。故事講述 25 年前，小學生豪仔於東頭山離奇失蹤，從此再沒有人見過他，「東頭山小童失蹤案」成為神秘的都市傳說。 25 年後，一對網紅情侶重回事發現場，結果引發一連串荒誕且致命的意外。該片的成本僅約 300 萬港元，主要在 4 個場景完成拍攝，憑藉精妙的「戲中戲」結構爆發出強大的創意與黑色幽默。身為男主角的凌文龍，坦言獲兩位導演接洽時，覺得劇本很有趣，「戲中戲」一層層掀開真相好吸引，好快一口應承接拍。

凌文龍笑指楊偲泳外表斯文，但原來私下既健談又經常「搞爛gag」。

楊偲泳拍攝時不慎拗柴，獲一眾拍檔爭相為她推輪椅。

楊偲泳同學院派對戲感壓力

反而楊偲泳表示初時睇劇本不太明白，但睇多幾次才真正明白故事結構內容，因為文本上情節較為複雜，不過自己非常之有興趣，更以「離奇」來形容這個演出卡士和故事。她笑說：「我們首次圍讀時，大家也扮作斯文，之後好似撻着掣就不受控，成件事好離奇。」楊偲泳指今次對手分別有畢業於香港演藝學院戲劇學院派的「學院派」演員凌文龍、林子傑和陳湛文，她笑言很大壓力，當演戲時三位也會以眼神監視會否演出錯誤。在旁的凌文龍笑指他們三人沒有夾埋玩她，楊偲泳聞言即謂：「他們真是演藝學院出來㗎！」不過凌文龍笑指楊偲泳外表斯文，但其實很健談又經常「搞爛 gag 」，雖然大家拍攝到都很疲倦，她依然保持滔滔不絕，於是林子傑建議不如不要再理會她，相隔 20 分鐘後楊偲泳突然表現淒涼，並謂：「可不可以跟我說話呀？」楊偲泳解釋當時好眼瞓，當她講完之後，大家都齊齊爆笑。

跟林子傑、陳湛文和凌文龍三位學院派演員對戲，楊偲泳坦言大感壓力。

楊偲泳港女造型靈感來自翠兒

戲中的凌文龍與楊偲泳捲入這場離奇又荒誕的事件，展開連串爆笑經歷。凌文龍坦言該片有「戲中戲」結構，拍攝時要留心拍到那個階段，令觀眾可以知道那個程度，所以演出時營造一種引導大家看似的方向。他笑說：「這個地方好好玩，我們演員可以去惴摩的位置。我和楊偲泳的角色關係好玩，雖然他們好愛對方，但用錯的方法，原本我俾驚喜她，但她嚇到死，而我亦被她嚇死！」扮演港女 KOL 的楊偲泳，透露塑造角色時想有種嘈吵十足似黃色金絲雀「翠兒」的感覺，連服裝打扮都「花哩碌」。她說：「我覺得個角色相對地『戀愛腦』，好想對男朋友好，因為她是網紅就會嘗試製造搶 hit rate 的事情就有個計劃，於是乎越揭越多驚喜。」

凌文龍和楊偲泳在《UFO離奇命案》中，闖進25年前的神秘失蹤案現場，引發連串荒誕意外。

凌文龍爭住推輪椅

凌文龍對於電影《 UFO 離奇命案》主要在 4 個場景完成拍攝，他坦言成本有限，但導演很叻在設計上已經考慮到預算以內做到的事情，另外選擇場景方面故事發展會如何，其中一個場景是郊野公園入面取景，最厲害這個地方有停車位置，跟拍攝地點距離近可以方便搬運器材。不過拍出來感覺好似在深山之中，當中更有不同位置拍攝與劇情會有關連，他說：「我們有好多不同場面，包括：爆破、打鬥等，當時拍攝是天氣好凍，尢其是早上剛剛有晨霧期間。」楊偲泳笑言在山中拍攝時現場有好多樹，綠葉遮蔽了天空不知日與夜，拍到感覺好似時間停頓像在結界一樣，唯一感覺吃力就是要坐車到洗手間，她笑說：「有次臨收工天光，當時要拍攝我跑，我已經覺得混身不自然，點知拍第一個 take ，我就跌落地『拗柴』。第二日開工，劇組安排了輪椅讓我坐，他們都很好自動請纓推輪椅，但不會用 brake 煞車㗎！」

凌文龍接演《UFO離奇命案》，完全是因為劇本很有趣。

電影市道低迷，凌文龍還是接拍了不少電視劇，更曾憑《IT狗》獲封亞洲內容大獎最佳新星。

凌文龍當年憑《黃金花》勇奪香港電影金像獎最佳新演員。

凌文龍從劇壇跨足到影壇，首部作品就與毛舜筠合拍《黃金花》。

楊偲泳爆陳湛文為藝術犧牲

以 11 日時間完成該片拍攝，凌文龍笑言感覺好像完成一個壯舉，楊偲泳則笑謂意料不到 11 日可以做出好多事情，畢竟今次故事結構相對複雜，無論導演、攝影師及編劇都感歎能夠做到實在好神奇。此外，凌文龍又大賣關子指陳湛文在戲中會為藝術而犧牲（露股），其中一個鏡頭拍了十幾次，務求拍出來畫面好睇。雖然楊偲泳作為女生，但她笑言在現場並沒有迴避，反而好期待陳湛文這場為藝術犧牲的演出，就連工作人員也圍埋一堆睇住個 mon 去支持對方。她笑說：「他有幾幕戲 close up ，大家都為之讚歎，睇到發出讚歎的聲音。」

楊偲泳爆陳湛文為藝術犧牲，即係露股，一定要入場睇！

楊偲泳指《UFO離奇命案》能讓觀眾輕鬆笑一輪。

楊偲泳先在賣座電影《毒舌大狀》中初露頭角。

2. 《毒舌》後，楊偲泳再參演了賣座賀歲片《夜王》，她也自言很幸運。

《 UFO 離奇命案》揚威國際

《 UFO 離奇命案》在有限的場景與低成本條件下，憑着緊湊且不斷反轉的幽默劇本，被譽為香港版的《一屍到底》，更奪下意大利烏甸尼遠東電影節新晉導演白桑樹獎。有份演出的凌文龍，坦言不敢奢望跟日本電影《一屍到底》比較，只是盡能力去做好。反而感歎《 UFO 離奇命案》能以低成本製作拍到出來，希望獲得廣大觀眾支持。楊偲泳則謂觀看《 UFO 離奇命案》後，完全毋需思考不會有壓力，讓大家笑完一輪離場，自己很喜歡這種感覺，她笑說：「這部戲好似 happy hour 飲罐啤酒，笑完一輪就走！我們喜歡可以帶動到這個氣氛。」

香港電影市道低迷，作為新一代演員的凌文龍坦言入行時已知艱難。

楊偲泳算是機會不斷。

參演過億票房電影《夜王》和《毒舌大狀》的楊偲泳坦承好幸運。

早前《UFO離奇命案》舉行首映禮，睇完人人讚！

凌文龍、楊偲泳不斷適應