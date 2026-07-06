UFO離奇命案｜楊偲泳凌文龍驚歎太神奇 11日拍出得獎破格新片｜名人雜誌
發佈時間：15:14 2026-07-06 HKT
凌文龍、楊偲泳在新片《UFO離奇命案》中扮演情侶，凌文龍大爆現實中的楊偲泳外表斯文，但其實把口唔停又經常「搞爛gag」。楊偲泳自爆拍攝期間「拗柴」獲安排坐輪椅，一班男演員自動請纓為其推輪椅，但「大整蠱」不會用brake煞車。撰文：鄺芷瑩、攝影：許文光
《UFO離奇命案》製作費300萬
郭家禧、李振傑共同編導黑色幽默喜劇《UFO離奇命案》，由凌文龍、楊偲泳、林子傑、陳湛文及黃德斌主演。故事講述25年前，小學生豪仔於東頭山離奇失蹤，從此再沒有人見過他，「東頭山小童失蹤案」成為神秘的都市傳說。25年後，一對網紅情侶重回事發現場，結果引發一連串荒誕且致命的意外。該片的成本僅約300萬港元，主要在4個場景完成拍攝，憑藉精妙的「戲中戲」結構爆發出強大的創意與黑色幽默。身為男主角的凌文龍，坦言獲兩位導演接洽時，覺得劇本很有趣，「戲中戲」一層層掀開真相好吸引，好快一口應承接拍。
楊偲泳同學院派對戲感壓力
反而楊偲泳表示初時睇劇本不太明白，但睇多幾次才真正明白故事結構內容，因為文本上情節較為複雜，不過自己非常之有興趣，更以「離奇」來形容這個演出卡士和故事。她笑說：「我們首次圍讀時，大家也扮作斯文，之後好似撻着掣就不受控，成件事好離奇。」楊偲泳指今次對手分別有畢業於香港演藝學院戲劇學院派的「學院派」演員凌文龍、林子傑和陳湛文，她笑言很大壓力，當演戲時三位也會以眼神監視會否演出錯誤。在旁的凌文龍笑指他們三人沒有夾埋玩她，楊偲泳聞言即謂：「他們真是演藝學院出來㗎！」不過凌文龍笑指楊偲泳外表斯文，但其實很健談又經常「搞爛gag」，雖然大家拍攝到都很疲倦，她依然保持滔滔不絕，於是林子傑建議不如不要再理會她，相隔20分鐘後楊偲泳突然表現淒涼，並謂：「可不可以跟我說話呀？」楊偲泳解釋當時好眼瞓，當她講完之後，大家都齊齊爆笑。
楊偲泳港女造型靈感來自翠兒
戲中的凌文龍與楊偲泳捲入這場離奇又荒誕的事件，展開連串爆笑經歷。凌文龍坦言該片有「戲中戲」結構，拍攝時要留心拍到那個階段，令觀眾可以知道那個程度，所以演出時營造一種引導大家看似的方向。他笑說：「這個地方好好玩，我們演員可以去惴摩的位置。我和楊偲泳的角色關係好玩，雖然他們好愛對方，但用錯的方法，原本我俾驚喜她，但她嚇到死，而我亦被她嚇死！」扮演港女KOL的楊偲泳，透露塑造角色時想有種嘈吵十足似黃色金絲雀「翠兒」的感覺，連服裝打扮都「花哩碌」。她說：「我覺得個角色相對地『戀愛腦』，好想對男朋友好，因為她是網紅就會嘗試製造搶hit rate的事情就有個計劃，於是乎越揭越多驚喜。」
凌文龍爭住推輪椅
凌文龍對於電影《UFO離奇命案》主要在4個場景完成拍攝，他坦言成本有限，但導演很叻在設計上已經考慮到預算以內做到的事情，另外選擇場景方面故事發展會如何，其中一個場景是郊野公園入面取景，最厲害這個地方有停車位置，跟拍攝地點距離近可以方便搬運器材。不過拍出來感覺好似在深山之中，當中更有不同位置拍攝與劇情會有關連，他說：「我們有好多不同場面，包括：爆破、打鬥等，當時拍攝是天氣好凍，尢其是早上剛剛有晨霧期間。」楊偲泳笑言在山中拍攝時現場有好多樹，綠葉遮蔽了天空不知日與夜，拍到感覺好似時間停頓像在結界一樣，唯一感覺吃力就是要坐車到洗手間，她笑說：「有次臨收工天光，當時要拍攝我跑，我已經覺得混身不自然，點知拍第一個take，我就跌落地『拗柴』。第二日開工，劇組安排了輪椅讓我坐，他們都很好自動請纓推輪椅，但不會用brake煞車㗎！」
楊偲泳爆陳湛文為藝術犧牲
以11日時間完成該片拍攝，凌文龍笑言感覺好像完成一個壯舉，楊偲泳則笑謂意料不到11日可以做出好多事情，畢竟今次故事結構相對複雜，無論導演、攝影師及編劇都感歎能夠做到實在好神奇。此外，凌文龍又大賣關子指陳湛文在戲中會為藝術而犧牲（露股），其中一個鏡頭拍了十幾次，務求拍出來畫面好睇。雖然楊偲泳作為女生，但她笑言在現場並沒有迴避，反而好期待陳湛文這場為藝術犧牲的演出，就連工作人員也圍埋一堆睇住個mon去支持對方。她笑說：「他有幾幕戲close up，大家都為之讚歎，睇到發出讚歎的聲音。」
《UFO離奇命案》揚威國際
《UFO離奇命案》在有限的場景與低成本條件下，憑着緊湊且不斷反轉的幽默劇本，被譽為香港版的《一屍到底》，更奪下意大利烏甸尼遠東電影節新晉導演白桑樹獎。有份演出的凌文龍，坦言不敢奢望跟日本電影《一屍到底》比較，只是盡能力去做好。反而感歎《UFO離奇命案》能以低成本製作拍到出來，希望獲得廣大觀眾支持。楊偲泳則謂觀看《UFO離奇命案》後，完全毋需思考不會有壓力，讓大家笑完一輪離場，自己很喜歡這種感覺，她笑說：「這部戲好似happy hour飲罐啤酒，笑完一輪就走！我們喜歡可以帶動到這個氣氛。」
凌文龍、楊偲泳不斷適應
現今香港電影市道低迷，作為新一代演員的凌文龍，坦言入行時已知道從事這個行業比較艱難，特別近年電影市道差，但也出現不同創意出來，他說：「做演員好被動，有工作就會找你，亦未必每部戲適合，就會產生如果創作劇本，或者跟別人一齊合作創作演出也好，驅使到自己主動一點創造一些機會。」而近年有份參演過億票房電影《夜王》和《毒舌大狀》的楊偲泳坦承自己好幸運，又認為在以前的年代沒有社交媒體，所以接觸演員或歌手會有距離感，令大家特別好奇和珍惜；反而現在大家利用電話拍片，創作自己喜歡的事情，增加了另一層次去入行，她說：「現在有AI，下一代又會有另一個時代出現，每一次的玩法都轉變中，我覺得娛樂圈就是不斷適應。每個行業一定會高低起伏，以前相對比較高，現在開始慢慢滑落，沒人知道將來也許會又上返去！」