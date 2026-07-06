林建名幼子林孝信開海賊王卡片專門店  曾跟吳千語何傲兒傳緋聞  林百欣五名富豪後代罕合照

已故麗新集團主席林百欣家族後人，近日罕有地齊聚一堂。事緣林百欣長子、已故富商林建名的兒子林孝信（Howard）所開設的海賊王卡片專賣店近日開幕，其家族成員紛紛到場親自支持。

林百欣五後代罕合照

從林建岳幼女林心兒在社交平台分享的照片可見，她與龍鳳胎弟弟林孝能一同現身，力撐堂兄林孝信。而林孝信的兩位胞姊，林煒珊（Vanessa）與林煒珽（Veronica）亦在場打點。五位身價不菲的富豪後代在店內留下極為罕見的五人合照，眾人穿著休閒、面帶笑容，場面十分溫馨。

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林百欣後代互動密切

這次聚會不僅展現了林家第三代的深厚情誼，亦勾起外界對林氏家族的關注。已故的林百欣與元配賴元芳育有長子林建名，而與二房余寶珠則誕下兒子林建岳。林建名膝下有林煒珊、林煒珽及林孝信等子女；林建岳則與前妻謝玲玲育有多名子女，包括龍鳳胎林心兒及林孝能。雖然分屬兩房，但堂兄妹之間互動依然密切，足見家族氛圍融洽。

林心兒合照新田真劍佑

除了家族成員的溫馨合照，林心兒亦分享了另一張焦點照片——她與日本當紅男星新田真劍佑的合照。新田真劍佑是已故日本國寶級演員千葉真一的兒子，近年因在真人版《海賊王》中飾演「索隆」一角而全球爆紅。照片中新田真劍佑一身休閒打扮並對鏡頭舉起V字手勢，兩人的相聚為這場與《海賊王》主題不謀而合的開幕活動增添了不少星光。

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林孝能清華雙碩士畢業：

林孝信曾與吳千語傳緋聞

作為這次活動的主角及卡店老闆，身為百億富豪林百欣孫仔的林孝信，過去的感情生活其實相當精彩，曾是城中備受矚目的鑽石王老五。早年他曾與女星吳千語傳出緋聞，有指當年吳千語仍未與林峯相戀時，林孝信在出席父親旗下服裝品牌的派對期間，曾中途偷走私會吳千語，更細心地為女方挑選衣服，不過這段關係最終未有下文。

林孝信已榮升人父

其後，父親林建名與女星何傲兒（現名何天兒）爆出轟動全城的「爺孫戀」。當時曾有傳聞指，何傲兒最初的真正目標其實是年輕的林孝信，但由於男方不感興趣，女方才轉向老人家「埋手」，希望藉此增加接近林孝信的機會。就連林建名受訪時也曾打趣說：「兒子應該適合她（何傲兒）多一點。」不過何傲兒後來對此傳聞「得啖笑」，澄清自己與林孝信剛好是同年同月同日出生，兩人一直只是好朋友關係。到2023年，其混血女友Nevaeh宣布懷孕，到2024年8月12日，兩人的兒子 Sol 正式出生，之後舉行盛大的百日宴。