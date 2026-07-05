Anson Lo生日會充滿「愛與汗水」 踏入31歲願成為「神徒」不可或缺的歌單 粉絲加操排舞半年獻驚喜

為慶祝 Anson Lo 盧瀚霆生日，盧瀚霆國際後援會悉心籌備了多項慶祝活動，5日晚上，剛完成兩場澳門演唱會的Anson Oppa，現身亞博出席《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête 生日會》。今年生日會主持由小薯茄成員程人富擔任，程人富與Anson Lo相識多年，兼且同為巨蟹座男孩，一見面即「雞啄唔斷」。

AL與神徒默契十足

生日會第一個遊戲，由Anson Lo做出「我愛你」、「浸浴」、「香噴噴」、《Rude Boy》等動作，而台下神徒則負責估，Anson Lo與神徒默契十足，好幾次單單一個動作已被猜中。

AL盡顯「寵粉」

今年生日會，繼續有花車繞場獻唱環節，Anson Lo近距離對神徒表達謝意，安慰神徒「唔好喊」，盡顯「寵粉」！工作人員之後與2米高的Little Anson推出呼應生日主題Amour ♡ Love的生日蛋糕，觀賞完來自世界各地神徒的祝福片段後，全場神徒一同合唱生日歌， Anson Lo今年的生日願望是：「仲有兩日踏入31歲啦，覺得個人沉穩咗，今年默默去做事嘅一年，好想靜靜地去做好自己嘅崗位，好想自己突破嘅一年。我好希望神徒打開歌單，可以喺任何情況都搵到一首歌啱佢哋隨時聽，呢個係我好想做到嘅嘢。」

Anson Lo 與神徒影大合照。

教主好幸福啊！

Anson Lo說：「仲有兩日踏入31歲啦，覺得個人沉穩咗。」

《Amour ♡ Love L'Amour de la Fête 生日會》現場。

AL 驚訝神徒變「舞王舞后」

影過大合照，程人富鬼馬表示後援會準備了一份充滿愛及汗水的神秘驚喜，大螢幕隨即播出動員3百多名神徒參與的快閃跳舞影片。事實上，為了這份驚喜，後援會特地找來Anson Lo的御用排舞老師Pang Pang與Dee Sir為神徒「加操」排練半年《一所懸命》、《Mega Hit》及《Hey Hey OK!》的舞步，並以具代表性的地標----維多利亞港作為拍攝背景，後援會寄望屬於香港跳唱歌手Anson Lo將來會獲得更多來自世界各地的關注。拍攝當日，有份參與的神徒都交出百分百的苦練成果，Anson Lo表示驚訝：「你哋幾時變晒舞王舞后？每次睇到呢啲佢哋生日祝福嘅影片，覺得世界都好大，佢哋透過網絡去支持我，冇辦法喺同一個城市之下近距離接觸，喺追隨我嘅路途上係有啲辛苦嘅。」