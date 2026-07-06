孟瑤出戰世界賽擊敗千人 離婚後生活仍然富貴 定居美國住豪宅 細仔生父成謎

44歲的前「晶女郎」孟瑤近日在美國拉斯維加斯，出戰「世界撲克大賽」女子1000美元無限注德州撲克錦標賽，在長達幾日的激烈賽事中，她憑藉出色的牌技從1475名參賽者中脫穎而出，最終勇奪第16名的佳績。雖然最終無緣晉級決賽，但孟瑤對自己能取得如此出色的成績感到非常自豪，並拍片與粉絲分享自己的喜悅。

孟瑤與內地富二代周磊結束11年婚姻

孟瑤在2008年與經營內衣生意的內地富二代周磊結婚，婚後於2010年誕下大仔Dustin，過著少奶奶生活。不過兩人的婚姻未能走到最後，孟瑤曾透露二人於2019年和平離婚。回復單身後，孟瑤宣布覓得新歡，更在2022年9月突然宣布在美國秘密誕下細仔Austin。不過她至今仍未有向外界透露BB生父的真實身分，令其感情生活更添幾分神秘色彩。

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孟瑤美國豪宅極盡奢華

離婚後的孟瑤生活依然富貴逼人，名下擁有多處頂級物業。當年與周磊結婚時，有傳她獲老爺豪氣送贈位於北京朝陽區的3千呎豪宅；2019年離婚後她一度返香港發展，進駐曾有「亞洲樓王」之稱的西半山豪宅天匯，從她在IG分享居高臨下的風景影片可見，屋內擁有無敵開揚大海景與大露台，極盡奢華。此外她現時主要定居美國，住在加州富豪區馬里布，其背山面海的別墅以純白設計為主，更有種滿鮮花的超大花園。孟瑤經常展示奢華生活，擁有多個Hermès手袋，坐遊艇及私人飛機，盡顯豪華氣派。

孟瑤憑豐富身材獲王晶力捧

回顧昔日演藝經歷，孟瑤當年憑藉王晶電影《七擒七縱七色狼》及《我老婆係賭聖》中大騷出眾身材而成功上位，成為街知巷聞的性感「晶女郎」。不過自從成為人母並淡出幕前後，她已大幅減少性感演出。近年孟瑤將事業重心轉移至美國荷里活發展，由幕前演員升呢轉戰幕後擔任製片人。由她首部參與製作的電影作品《Face Blindness》，更曾奪得亞洲電影家協會「最佳外語影片」殊榮，成績斐然。如今孟瑤有時間便會陪兒子盡享天倫之樂，事業與家庭皆得意，網民紛紛羨慕她是人生勝利組。

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