中年好聲音4丨周志康《天下無雙》感動孖生哥哥周志文 周國豐陳松伶被爆陳年緋聞稱不幸

TVB節目 《中年好聲音4》今晚（5日）播出「盲盒選歌」賽事，陳松伶擔任嘉賓評審，賈思樂及黃子雄則任「知音人」，黃子雄笑言怕受到質疑：「其實我做英文台嗰時，我都是一個DJ嚟，但我有一個另外一個目的，我嚟𥄫女，睇邊個靚。」《中年好聲音4》12強選手由高分至低分依次序揀選盲盒歌曲演出。周志康繼續得到雙胞胎哥哥周志文在台下打氣外，車婉婉更突然重提陳松伶與周國豐的陳年緋聞，搞到陳松伶尷尬以笑容回應。

周志康：我嘅天下無雙係周志文

周志康抽中的盲盒歌曲是陳奕迅（Eason）的《天下無雙》，周志康得悉後坦言非常喜歡此歌：「因為我係Twins，所以我嘅天下無雙就係佢（周志文）。」曾志康以溫暖歌聲演繹，感情真摯，連坐在台下的哥哥周志文亦聽到眼濕濕。被周志康感動張佳添表示：「你要多謝你哥哥坐咗喺度，你真係講緊你自己嘅天下無雙。」還以「恰到好處」形容志康的演出。

肥媽嫌棄周國豐：唔係我杯茶

在比賽期間，車婉婉問完陳松伶對鄭家聲演繹王傑的金曲《可能》的評語，突然話鋒一轉，指見到陳松伶及周國豐坐在隔鄰：「頭先佢同周國豐傾一傾偈，先至醒起你哋兩個傳過緋聞。」陳松伶一臉尷尬傻笑，相反周國豐表現淡定稱：「係我榮幸，係佢不幸啫。」周國豐補充二人只在新加坡食過一餐飯，然後就傳出緋聞。周國豐更拉肥媽落水問：「點解唔見同阿媽（肥媽）傳緋聞？」遭肥媽無情拒絕：「因為大家都知你唔係我杯茶。」

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尤淑情獲98分成MVP

在賽事中，被視為「中4炸彈」的尤淑情抽唱巫啟賢歌曲《太傻》時，興奮歡呼表示：「我的歌呀！」可見尤淑情對歌曲充滿信心。尤淑情以招牌爆發力，以及撕心裂肺的歌聲演繹時，更出現一口氣唱30個字零換氣，震驚全場。陳松伶邊聽邊數手指，而睇到目瞪口呆的海兒表示：「本身首歌已經好癲，你唱成咁更加癲。」周國豐則說：「佢係30個字之後抖氣，然後再30個字，嗰度先恐怖。」而獲得98分的尤淑情，成為今集MVP。

可嵐無緣進入下一輪

今晚被淘汰的選手為演繹草蜢《紅唇的吻》的可嵐，評審海兒指可嵐：「見到你擺咗好多好多嘅effort同設計，喺咁短嘅時間，都要applaud你嘅effort。但係呢，跳舞加mic stand 嘅時候，可能你又唔係好習慣用mic stand呢樣嘢加跳舞啦，咁就變咗你成日，特別喺頭段嘅時候，個收音方面好似收唔到你把聲，成日 feh-ah feh-ah 把聲，會有啲斷層嘅感覺。甚至又見到你冇郁嘅位嘅時候，個支 mic stand 都喺度自己郁緊，因為你啱啱fing完佢。」

可嵐未能進入下一輪比賽，感觸表示：「自己係3個小朋友嘅媽媽，跟住要顧住好多小朋友嘅嘢，又準備搬屋有好多好多問題出現。」可嵐在化妝師鼓勵下：「我諗完之後，我就係想喺呢個舞台上面，再一次挑戰自己，同埋希望突破自己，我會繼續締造我嘅傳奇。」

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