Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

MAMAMOO高雄巡唱舞台裝置生意外 港迷額頭「中彈」腫脹視力模糊

影視圈
更新時間：22:14 2026-07-05 HKT
發佈時間：22:14 2026-07-05 HKT

韓團MAMAMOO正舉行世界巡唱《4WARD》，昨晚的高雄站卻發生小插曲。一名香港歌迷在演唱會開場曲《Mr. Ambiguous》演出期間，被舞台發射的彩帶禮炮擊中，事後在社交平台訴說驗傷經過。該名歌迷指「中彈」一刻額頭腫起，其後眼睛出現異物感，左眼視覺變得模糊，左右眼對焦速度亦有落差，並伴隨頭痛及嘔吐感，手部亦被碎片輕微刮傷，手機亦「中招」破裂。

MAMAMOO迷被禮炮殼擊中

該香港歌迷發文表示，被擊中當下旁邊的歌迷立刻協助告知工作人員，「工作人員來到把禮炮外殼收走後，有問我要不要離開一下。因為事出突然，門票也是不容易得到；我不捨得離開座位，就留多了兩首曲；可是沒有很能投入看，而我一直蓋着眼睛讓旁邊的木木（MAMAMOO粉絲暱稱）都很擔心，覺得有點破壞氣氛；就在工作人員二次邀請以後到了後面救護站了。」後來經過冰敷觀察，受傷的歌迷回到位置上繼續欣賞演出，其後經醫生診斷，該名歌迷的眼角膜受傷。主辦單位KKLIVE在演唱會結束後，決定退票和負擔後續所有醫療費用，「我們會持續與該名粉絲保持聯繫，並確認及負責所有的後續狀況。演出設備也與硬體單位嚴格確認所有安全相關事宜。」

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
12小時前
00:58
超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C
社會
9小時前
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
00:34
大埔公路電單車出彎失控 越線狂撼機動三輪車 21歲鐵騎士傷重身亡
突發
2小時前
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
11小時前
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣
影視圈
5小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數掀熱議 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
2026-07-04 15:06 HKT
列7大優點狂捧土瓜灣 港男：真正係喺香港嘅中心 網民因乜事唔賣帳？｜Juicy叮
列7大優點狂捧土瓜灣 港男：真正係喺香港嘅中心 網民因乜事唔賣帳？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
中年好聲音4｜「東方不敗」尹景順未紅先驕性格寸？ 回覆網民「不要看我」 反被指EQ高獲力撐
中年好聲音4｜「東方不敗」尹景順未紅先驕性格寸？ 回覆網民「不要看我」 反被指EQ高獲力撐
影視圈
3小時前
入行做保安懶人包｜保安員成筍工大熱？門檻低、最快17小時可考牌！即睇入行須知+5大熱門課程推介
入行做保安懶人包｜保安員成筍工大熱？門檻低、最快17小時可考牌！即睇入行須知+5大熱門課程推介
生活百科
12小時前