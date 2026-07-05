MAMAMOO高雄巡唱舞台裝置生意外 港迷額頭「中彈」腫脹視力模糊

韓團MAMAMOO正舉行世界巡唱《4WARD》，昨晚的高雄站卻發生小插曲。一名香港歌迷在演唱會開場曲《Mr. Ambiguous》演出期間，被舞台發射的彩帶禮炮擊中，事後在社交平台訴說驗傷經過。該名歌迷指「中彈」一刻額頭腫起，其後眼睛出現異物感，左眼視覺變得模糊，左右眼對焦速度亦有落差，並伴隨頭痛及嘔吐感，手部亦被碎片輕微刮傷，手機亦「中招」破裂。

MAMAMOO迷被禮炮殼擊中

該香港歌迷發文表示，被擊中當下旁邊的歌迷立刻協助告知工作人員，「工作人員來到把禮炮外殼收走後，有問我要不要離開一下。因為事出突然，門票也是不容易得到；我不捨得離開座位，就留多了兩首曲；可是沒有很能投入看，而我一直蓋着眼睛讓旁邊的木木（MAMAMOO粉絲暱稱）都很擔心，覺得有點破壞氣氛；就在工作人員二次邀請以後到了後面救護站了。」後來經過冰敷觀察，受傷的歌迷回到位置上繼續欣賞演出，其後經醫生診斷，該名歌迷的眼角膜受傷。主辦單位KKLIVE在演唱會結束後，決定退票和負擔後續所有醫療費用，「我們會持續與該名粉絲保持聯繫，並確認及負責所有的後續狀況。演出設備也與硬體單位嚴格確認所有安全相關事宜。」