前TVB「咪神」陳婉衡布吉補辦婚禮 半透明深V婚紗谷盡導彈級上圍 老公外貌仍然保密

36歲前「TVB咪神」陳婉衡（現名陳沛汶）今年3月跟圈外男友結婚，她一直未有公開老公樣貌。近日陳婉衡在社交平台上再度分享婚照，同樣將老公樣子繼續保密。她日前在IG大派福利，分享自己在泰國布吉補辦婚禮及婚前派對的多張靚相，陳婉衡與一眾親朋好友在海天一色的美景下盡情狂歡，相片中可見婚前派對充滿著輕鬆愉快又浪漫的氣氛，新娘陳婉衡臉上掛著無比幸福的甜美笑容，與閨密們舉杯慶祝，整個場面既溫馨又極具儀式感，完美展現了夢幻的海島婚禮。

陳婉衡展示逼爆上圍S形曲線

從照片可見，陳婉衡極度吸睛的婚紗打扮，身為專業健身教練的她，身形狀態絕對處於巔峰水平，她在婚禮及派對上換上精心挑選的戰衣，將其極致的S形曲線表露無遺。其中一套婚紗採用了極具視覺衝擊的深V低胸剪裁，大方展現她的豐滿上圍及深邃乳溝；而貼身的收腰與魚尾設計，更完美勾勒出她苦練多年的零贅肉馬甲線，半透明的婚紗若隱若現，相當吸睛。無論是純白浪漫的典雅婚紗，還是派對上較為輕便卻同樣惹火的性感服飾，都將她充滿健康美的肌肉線條與豐滿體態完美結合，網民紛紛留言讚她是「火辣人妻」。

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陳婉衡離巢當健身教練兼KOL

回顧陳婉衡的入行經歷，她在2012年參選香港小姐競選，被網民封為「翻版泳兒」。雖然當年遺憾落選，但她隨即獲安排加入TVB，並於無綫娛樂新聞台擔任女主播多年，後來她憑藉在旅遊節目《3日2夜》及《Go! Yama Girl》中頻頻以比堅尼上陣，大騷澎湃身材而人氣急升，從此「TVB咪神」的稱號便深入民心。陳婉衡在2019年成功考獲健身教練牌照，為自己的未來鋪路。如今她不僅成為人妻，更專心發展健身教練及KOL事業，雖然轉換了跑道，但她依然不吝嗇在社交大台晒出性感福利照，繼續保持極高人氣。

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