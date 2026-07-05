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胡定欣拒拖老公拍內地綜藝節目 出歌爭新人獎︰畀個機會我玩

影視圈
更新時間：21:14 2026-07-05 HKT
發佈時間：21:14 2026-07-05 HKT

胡定欣、陳美齡、林淑敏及謝寧等（5日）出席健康產品中心開幕典禮。胡定欣早前在電影飯局中重遇《城寨英雄》拍檔伍允龍、陳展鵬及袁偉豪，她翻查資料指該劇不經不覺10年，歎時間過得快。是否有機會再合作？定欣指︰「未有（你啲動作唔得？）梗係唔係啦！應該keep得幾好㗎，（着唔着到嗰套緊身衫？）我一定有辦法！唔係爭好遠啫，好多人最近見到我都話我瘦咗。」

曾志偉向胡定欣招手？

定欣早前與老公、老友去西葡旅行，自認肥了，笑指陳山聰、單立文也圓潤了不少。她自揭同老公傾生BB計劃，得出的結論是無打算，認為兩個人開心就OK。至於何時度蜜月？她指結婚那旅程當是蜜月旅行，直言兩個人每一日都是「honey moon」。工作方面，定欣雖曾唱劇集歌曲，希望在暑假推出個人單曲，透露4月錄完音，稍後會拍MV，「係一首互勉嘅歌，（有男主角？）應該搵素人去做，（老公？）佢唔素。（帶埋老公上內地綜藝節目？）唔會啦！佢好低調，同埋做醫生先係佢嘅專業。」問到出新歌重返樂壇？定欣笑指︰「我未入過。」提到她可爭新人奬，定欣說：「可能真係有？睇吓有冇呢個機會畀我玩啦！」另外，她早前完成了一套電影拍攝，是關於兩代人的婚姻故事，同鮑起靜、太保合作。對於近日有傳曾志偉開新公司，定欣表示有看新聞，問到志偉有無向她招手？定欣表示「沒有」。

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