林漪娸回應戴志偉否認吻戲伸脷指控：純粹講笑，都唔緊要啦 堅持「被舌吻」立場

林漪娸早前接受電台節目時大爆初入行拍感情戲秘聞，分享當年螢幕初吻被戴志偉奪走，更指控戴志偉「加料」伸脷，行動是「蝦𡃁妹」。事後戴志偉開腔否認曾於拍吻戲時向林漪娸伸脷，更反問：「2秒做到啲咩？」並希望林漪娸對他作出解釋。林漪娸今日（5日）出席活動時，表示在節目中說出伸脷事件更說出戴志偉的名字純粹是開玩笑。

林漪娸爆戴志偉伸脷純開玩笑

林漪娸今日（5日）出席活動時，解釋自己與李友毅及戴志偉也很熟，因為大家也是哥爾夫球會的成員，大家也會見面打波，在李友毅的節目中純粹講以前一些點滴，不過她認為自己不應口快快講出戴志偉的名字：「純粹係講笑，講返件事出嚟，唔係話一個投訴或者係話佢個人有問題。」提到戴志偉對待這件事很認真，林漪娸說：「佢唔開心始終都有，但件事過咗咁耐，係一啲點滴，如果有聽段錄音，就知道好似而家講笑咁講出嚟。」

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林漪娸稱印象中戴志偉有伸脷

林漪娸指其實訪問出街前見到戴志偉，她都知有機會「出事」，所以也有先將錄音給予對方聽：「原本開頭冇乜嘢，不過我諗經過傳媒、KOL大家有唔同意見擺落去，將件事搞到好大咁，變咗好似我真係投訴佢、話佢，可能佢個心就會好唔舒服，所以佢又做返回應。」當記者轉述戴志偉否認伸脷的立場，林漪娸說：「都唔緊要啦，因為過咗咁多年，大家隨住年齡都唔係好記得，但我印象中係有嘅，但已經唔係一個問題，因為係講返件事，只係一啲點滴。」

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林漪娸避談會否請戴志偉食飯：但佢伸脷喎

林漪娸表示早前有一個慈善賽，戴志偉也有在場，但因為當日是陳敏兒的安息禮，所以自己沒有出席，但其實兩人在打慈善賽或球會中也會碰面，但相信見面也不會有甚麼，今次只是他想表達自己的不舒服，這樣也可以理解。問到會否請對方食飯？林漪娸笑說：「但佢伸脷喎！冇嘢，都過咗咁多年，講笑咁講出嚟，聽返係純粹笑，唔係追究佢人品唔好，咁多年前後生仔後生女，你話而家伸脷就好有問題啫！」

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