TVB小花葉靖儀穿粉紅泳裝溫泉戲水大解放 將於《非份之罪》登場捲入「石棺命案」

2021年落選港姐葉靖儀（Michelle）近年備受TVB力捧，早前到花蓮拍攝旅遊節目《自然系女子旅行3》外，最近熱播的新劇《非份之罪》中，第二個單元《石棺禁戀》，也有葉靖儀的身影，與賴慰玲、鄧智堅等有對手戲。

葉靖儀獲讚靚到天花板

葉靖儀昨日（5日）在IG分享到台灣花蓮開工的照片，見到有風景相，又有去「掃街」。其中葉靖儀分享一系列性感泳裝照，穿上粉紅色兩截泳衣，在估計是溫泉的度假村戲水。葉靖儀的身材Fit到漏，零贅肉的纖腰和若隱若現的腹肌線條一覽無遺。

葉靖儀在IG帖文中寫道：「在花蓮每天就是吃吃吃吃，看大自然風景，泡泡溫泉，多美好」，十分享受是次旅程。不少網民留言讚葉靖儀：「靚到天花板」、「咁靚得唔得㗎」、「靚靚michelle妳好靚呀！身材fit到漏呀！」

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葉靖儀《非份之罪》演不良少女

此外，葉靖儀有份演出的《非份之罪》單元二《石棺禁戀》，改編自2016年在荃灣某工廈揭發的水泥藏屍案，一名男子被發現遭到殺害，再被埋在灌滿水泥的「石棺」中。葉靖儀在劇中飾演不良少女「何佩雪」，受到不法份子戴一堅（鄧智堅 飾）控制涉及命案，癱瘓病患顧曼莉（吳沚默 飾）的丈夫劉宇賓（蔡誌恩 飾）牽涉一宗洗黑錢案，最終屍體被發現藏於工廈單位灌滿水泥的木箱中。護士謝芷君（賴慰玲 飾）為查明真相，主動接近何佩雪，發展事件背後另有隱情。

葉靖儀經營副業開設瑜伽教室

28歲的葉靖儀曾到美國做兼職模特兒，於香港理工大學市場系學士畢業後加入TVB，又開設瑜伽教室。葉靖儀參與的劇集數量不多，但有發揮機會，曾演出《回歸》、《隱門》、《刑偵12》等，早前成為《魔音女團》的練習生，知名度漸漸提升。

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