黃智雯家居環境曝光 為拍片幾乎走勻全屋 未見老公生活痕跡 TVB獎座淪「普通擺設」

43歲的黃智雯（Mandy）於2023年底宣布離巢TVB，同年更與拍拖多年的圈外人詹文天（Anthony）結婚，正式踏入人生新階段。黃智雯結束與TVB長達16年的賓主關係後，積極轉型，除演出舞台劇，又活躍於社交平台做KOL。近日黃智雯在小紅書分享影片，曝光家居時被眼利網民發現，過往所得的獎座，在家中隨處放。

黃智雯高度自律日常

黃智雯日前在小紅書發布一條「自律女演員開工前3個小時能做多少事？」為題的影片，與網民分享開工前的充實晨間日常，自律程度令人驚訝。影片由清晨6時13分開始，黃智雯素顏出鏡，由護膚、沖泡養生茶、準備營養早餐，到做瑜伽、拉筋、在家中做運動，再到健身房鍛鍊，整個過程一絲不苟，展現高度自律。

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黃智雯家居環境曝光

黃智雯曝光家居環境，雖然她為了拍片幾乎走勻全屋，卻把老公的生活痕跡隱藏得非常好。片中可見她在廚房準備早餐及煲湯，裝潢簡潔時尚，廚房內的設備齊全，連半自動意式咖啡機也有一部。在影片臨近結尾，黃智雯化妝準備出門時，鏡頭無意中掃過其身後位置，見到隨意擺放過去在TVB奪得的多個獎座，當中疑似包括「馬來西亞最喜愛TVB女主角」、「新加坡最喜愛TVB女主角」等視后獎項，似是變成家中的普通擺設。

黃智雯做朱茵蔡少芬同門師妹

黃智雯升格人妻已經兩年多，與老公享受二人世界，未有懷孕好消息傳出。黃智雯自加盟新經理人公司，與朱茵、蔡少芬等成為同門，為美容品牌代言，又擔任選美真人騷《美麗40路》的評判，開設個人YouTube頻道《與雯同行》外，演出舞台劇《奧賽羅》，早前更憑《薄伽梵歌2025》入圍香港舞台劇獎最佳女主角。

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