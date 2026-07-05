TVB女星減肥餐單公開！王嘉慧親授「ABC啫喱」食譜 美顏護膚、零罪惡感

女星為了在上鏡時維持最佳狀態，對Keep Fit向來一絲不苟。不少網民都好奇她們的減肥餐單，到底是如何做到「食住瘦」。最近，TVB小花王嘉慧就在社交平台大方分享她的自製減肥法寶——一款號稱「可以食的護膚品」的「ABC啫喱」，做法簡單又天然健康，絕對是貪靚又為食的女生恩物！

王嘉慧在片段中親身示範，這款啫喱主要由三種蔬果製成，因此名為「ABC啫喱」（Apple, Beetroot, Carrot）。她強調這款甜品「零糖、純水果、零罪惡感」，即使在減肥期間，也能安心「給自己一點甜」。即睇這款女星級的瘦身美顏食譜吧！

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美顏「ABC啫喱」教學：

想擁有女星般的亮白肌膚和苗條身形？不妨跟着以下步驟，輕鬆整出這款天然又好味的減肥甜品！

準備材料：

A (Apple) 蘋果 含豐富維他命C，有助抗氧化，保持肌膚年輕。 B (Beetroot) 紅菜頭 含高鐵質及葉酸，有助補血，令面色紅潤。 C (Carrot) 紅蘿蔔 含豐富維他命A，有助修復皮膚細胞。 魚膠粉 適量，用作凝固啫喱。

製作步驟：

處理食材： 將蘋果、紅菜頭、紅蘿蔔洗淨去皮並切成細塊。 攪打成果汁： 將所有切好的蔬果放入榨汁機或攪拌機，打成果汁。 隔渣： 用隔篩將果汁隔渣，令口感更幼滑。 加入魚膠粉： 將魚膠粉倒入果汁中，然後用細火慢慢加熱，並持續攪拌直至魚膠粉完全溶解。 入雪櫃定型： 將混合液倒入容器中，放入雪櫃雪約2至3個鐘，直至完全凝固。 完成： 取出後切成細塊即可享用，Q彈口感加上蔬果的天然甜味，絕對會讓你一試愛上！

這款「ABC啫喱」不僅是減肥人士的「止口痕」救星，其豐富的營養價值更能由內而外改善膚質，難怪能成為王嘉慧的私藏餐單。

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看圖跟步驟：