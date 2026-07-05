關智斌拒做阿Sa「電燈膽」睇世界盃：我依家好少出街 VIVA籌備推出今年第三首跳唱團歌

關智斌（Kenny)與師妹組合VIVA今日（5日）一起到馬鞍山出席活動。VIVA今日穿迷你裙又唱又跳，Ada跳到甩鞋帶，Carina又跳到喱士頭飾甩掉纏在頭髮上，要工作人員幫手拆除。Kenny笑指，今次帶一班靚女出席活動，覺得幾位師妹跳舞的舞步完美，問到為何在台上指師妹的動作不合格？他解釋，因為大會題目是要咬唇，他們沒有咬所以不合格，但他剛才在台上玩遊戲時咬唇，差點咬到流血。

Kenny體重踏入人生高峰

VIVA大讚Kenny加入的震胸舞動作十分適合他，只因近日他在視頻上看到韓國一些男生不停做同一震胸動作，所以便加入遊戲之內，他大嘆說：「現在女孩子們鍾意看這些，男藝人真的很辛苦。」他透露，年初完成演唱會及5月參與HYROX期間不停訓練和對飲食節制，在6月開始放縱自己，現在體重踏入人生高峰的70公斤。

Kenny自稱運動擔當

世界盃賽事正熱烈進行中， Kenny表示有看一些賽事，但有時在等待賽事開始前已經睡着，問到有否與好友阿Sa(蔡卓妍）一起觀看世界盃？他笑指，自己年紀大了，以往經常去人家屋企一齊睇波，現在已經提不起勁，問到是否阿Sa因新婚不久想二人世界睇波才沒有預他？Kenny說：「怪不得，怕我做電燈膽，其實我已經很少出街，每日也有規律地進行訓練，因為我是運動擔當。哈哈！」他又指，沒有因為看世界盃影響到工作，因為近日他已有計劃推出新歌及舉行音樂會，也想了很多新的宣傳計劃，所以近日正在構思將計劃實行。

Carina、ValC拍電影將頭髮染黑

VIVA被問到演出前，可有做足安全措施以防走光？他們異口同聲表示，已做足安全措施，所以很安全。工作方面，VIVA透露正籌備推出今年第三首團歌，繼續跳唱形式，而團綜亦會繼續於今個月播放。隊長李晞彤（Carina）表示，正準備推出個人第二首新歌，並將與張鈊貽（ValC）參與電影工作，所以二人已將頭髮染黑，ValC笑稱，已經近5年沒有見過自己黑色頭髮，所以也有點不習慣，而姜咏鑫（Ada）除了與馬思惠（Macy）有一個對戰的新企劃外，她還跟ValC參加一個有關運動的比賽，所以現在每星期都要練習。ValC與Ada表示，近日經常追看世界盃，與沒有興趣看的Carina和Macy形成極大對比。