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王俊棠工作量大減另謀出路？北上帶團陪唱兼陪阿婆跳舞賺外快 移居內地變「星級導遊」

影視圈
更新時間：19:30 2026-07-05 HKT
發佈時間：19:30 2026-07-05 HKT

70歲的TVB「御用奸人」王俊棠，近年幕前演出大量減少，早前更被發現，罕有缺席參與多年的《沙田龍舟競賽》，傳出疑將近滿約離巢消息，其後他澄清表示未離巢，仍有為TVB拍節目及劇集。王俊棠近年移居中山生活，他為求有更多發展空間，跟隨北上熱潮轉戰內地市場，被網民推測他因在TVB工作量大減而積極另謀出路。王俊棠近日放下藝人身份，化身「星級導遊」多度帶團北上歎美食，親民作風吸引不少長者支持。

王俊棠帶團表現專業

王俊棠去年曾曝光在內地的帶旅行團生活，最近王俊棠再度分享搵食影片，見到他表示：「棠哥和老友夏日團建，三天兩夜玩大灣區的一角」。影片中見到王俊棠到古廟祈福、嶺南名園漫步、百年老街打卡、古村吹風，又品嚐不同菜式，有素宴、順德風味餐、雲吞麵及海鮮大餐，行程緊密又豐富。

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王俊棠親自帶旅行團四處遊玩，見到他與團友打成一片，王俊棠又化身「氣氛擔當」拿起支咪「陪唱」。王俊棠大開金口獻唱經典金曲，將現場氣氛推至高潮，猶如舉辦一場小型的演唱會，氹得一眾團友拍手叫好，歡呼聲不斷。

王俊棠敬業能屈能伸

王俊棠陪食、陪唱外，私底極度平易近人的他，在行程休息期間，更被一班大媽、阿婆拉住跳舞，王俊棠隨住節拍扭動身體，舞姿未必是最專業，但勝在夠投入、笑容滿面。影片流出後，不少網民留言大讚王俊棠「能屈能伸」、「超級貼地」，認為他憑藉自己的勞力賺錢，敬業態度值得尊重。

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