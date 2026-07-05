王賢誌經歷破產巨變 暗示已到加拿大展新生 嘆際遇不似預期：接受也是種勇氣

現年55歲的前TVB男藝人、王氏港建主席王忠桐之子王賢誌，去年正式被法庭頒令破產，事件一度轟動娛樂圈。面對人生巨變，王賢誌的生活明顯變得極為低調。但近他在IG透露近況，暗示自己已飛抵加拿大展開新生活，並發表了一篇感性的「半年總結」，心態已轉趨積極。

王賢誌暗示到加拿大定居

王賢誌近日於個人IG上載了一張身處加拿大的照片，他指：「這裡的一切，慢慢也變得更熟悉。這樣就好。」，字裡行間暗示自己已經在當地安頓下來，展開了全新的生活。其實王賢誌本身屬加拿大華人，早年曾於溫哥華生活，畢業於英屬哥倫比亞大學，居住期間更曾於華僑之聲擔任節目主持，後來才回流香港發展。如今重返充滿回憶的舊地，自然較容易適應。

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王賢誌會合秦沛李婉華

身在異地的王賢誌絕不孤單，他亦上載了多張與移居當地的圈中好友聚會的合照，當中包括資深藝人秦沛、李婉華、袁彩雲及鄧佩儀等，場面溫馨熱鬧。王賢誌更開心地留言表示：「我親愛的溫哥華居民，為加拿大歡呼！」可見他在老朋友的陪伴下，生活步伐已逐漸重回正軌。

王賢誌上半年不似預期

適逢年中，王賢誌發表了一篇長文作「半年總結」，回顧過去這段艱難的時期。他坦言近半年的發展「不似預期」，形容這段日子像一場毫無預警的驟雨，發生了太多劇本以外、不如意的事情。不過，經歷無奈與掙扎後，他悟出了人生道理，指「後來才明白，接受也是一種勇氣，適應也是一種成長」。

王賢誌已擺脫陰霾

雖然曾經歷人生低谷與迷茫，但王賢誌現時的心態已變得相當積極。他感恩地表示，每場雨都有停的時候，烏雲壓得再低，陽光始終會從縫隙裡漏下來照亮前路。相信重回溫哥華這片熟悉土地的王賢誌已走出陰霾，準備好以充滿勇氣的姿態迎接未來的新篇章。

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