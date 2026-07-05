Anson Lo三度Encore 哽咽告白：害怕令你們失望 澳門騷圓滿結束 坐小飛船登頂寵粉

一連兩場《ANSON LO「KINGDOM」 LIVE TOUR 2026 - MACAO》在澳門的倫敦人綜藝館圓滿結束，相隔半年再次化身「埃及教主」的盧瀚霆（Anson Lo），除了繼續沿用重逾30磅、鑲嵌13萬顆水晶的華麗戰衣跳唱《Heartbreaker》與《EGO》炸台外，跳唱《ON》時更安排煙花效果，令水晶戰衣閃爆全場！身為「潮流教主」的Anson Lo為澳門站花盡心思，穿上白色長褸深情演繹澳門限定的情歌環節，包括首唱新歌《最後一個降落傘》，並指深情情歌環節恍如是「教主和神徒有一個約會」！

AL登上小飛船親近「神徒」

接連唱跳完《Lemonade》、《Nah》、《Take That》與《MONEY》四首快歌後，Anson Lo笑問神徒想不想要黏在手臂上的「香汗紙碎」，又將紙碎袋笑言要「儲人氣」，令全場瘋狂尖叫！期間教主解釋為甚麼不時要抽褲頭，全因自己比香港站更瘦，戰衣通通要改窄，又慨歎為了備戰演唱會、無法大擦澳門美食，例如水蟹粥、田雞粥、豬扒包等。除了煙花效果外，教主在獻唱《你都有今日》時更登上小飛船親近山頂的神徒，成為澳門期間專屬，相當寵粉！

AL與女Dancer大跳辣身舞

教主更在《Rude Boy》中完美呈現刻苦操肌的成果，紅色貼身造型沒有半點贅肉，與女Dancer大跳辣身舞，令現場氣溫急升！獻唱完《不可愛教主》後，Anson Lo跟神徒BB訴心聲，開騷前發燒的他直言，綵排時狀態欠佳，覺得舞衣有點沉重，豈料正式表演時看到現場所有神徒，馬上充滿動力，衣服也頓時變輕盈，並冧爆說：「原來分別不是在於衣服的輕重，分別是在於神徒們是否在場！」其後教主即席模仿神徒們害羞與熱情的表情，更扮Fans們High爆揈頭跳《Mr. Stranger》的情景，笑爆全場！當「寵粉教主」鞠躬感謝各地神徒專程到澳門支持外，全場觀眾即默契十足大叫「盧瀚霆」，令教主興奮不已，更「反模仿」神徒大叫「盧瀚霆」的樣子，又一邊彈跳一邊派出神徒專屬的大心心，更高呼：「開心到想除衫！」

神徒大合唱《本命》向教主示愛

到了Encore環節，全場神徒大合唱《本命》向教主示愛，原來「教父」與「教母」亦專程到澳門捧場。Anson Lo換上全新「銀灰戰士」造型登場，呼應Opening的「埃及王子」造型，型英帥兼備！其後當教主表示要送上最後一首歌時，神徒紛紛驚歎「吓？」，教主即席戲精上身演繹出三個不同版本的「最後一首歌」，認真鬼馬！二度Encore時，Anson Lo與神徒deep talk，Anson Lo坦言過去一個月因節食戒口、密集訓練而情緒低落、信心動搖，更在練唱《我的支持型伴侶》時屢遇挫折，陷入自我懷疑。他承認即使鼓勵大家保持正能量，自己亦容許有軟弱時刻，需要沉澱與陪伴；他近期學會篩選外界聲音，專注有益自己的事，承諾與神徒一同進步。全場掌聲雷動。他續說：「開騷前的自我質疑，在看到滿滿「粉紅海」後一掃而空，神徒的笑容正是我的強心針。」

神徒無私的愛，使Anson Lo最擔心令他們失望，因他最在意痛錫自己的人的看法，「怕你們失望之餘，怕你們沒有面目告訴別人你是Anson Lo盧瀚霆的粉絲。很多時候都會擔心你們很大壓力、追我時會被欺負、會不夠膽繼續去追我……」聽着全場神徒十分肯定的大叫「不會」，Anson Lo一度眼濕濕，整理好情緒後，續說：「我會繼續追趕着大家支持我的腳步，有時你們會覺得我已經飛得很高、走得太遠，但其實更多的是你們支持我的步伐更快。」聽到有神徒大叫「跟你一世」，Anson Lo再度感觸落淚，並笑着怪責大家弄哭自己。

AL三度Encore

情深對話後，Anson Lo隨即送上《致我》、《Hey Hey OK！》，又問大家是否趕時間。其後換上粉紅色外套第三度Encore，先唱出《Charisma》，之後再落台唱《Take That》以及《Rude Boy》，更邊唱邊拉高外套，將全場氣氛推至最高點。順利完成兩場澳門站演唱會後，Anson Lo走到場館外與神徒見面，並說：「我知道倫敦人綜藝館的一個傳統，就是完騷後出來跟大家見面，所以我特別要求能否與大家來一個近距離的good bye。」接着走到每一角落與神徒「自拍」，為演唱會畫上完美句號。