張柏芝北京「冰絲帶」唱廣東歌 沙啞聲俘虜樂迷獲讚轉音掀回憶殺

張柏芝昨晚登陸北京國家速滑館「冰絲帶」演出《全球城市數字友好MarsX演唱會》。舞台全息光影交織，她一襲華服驚豔亮相，一開口便唱廣東歌《星語心願》，接着她說：「台面有點滑，想走去你們那邊，要走得慢一點。看到你們，很感動，謝謝大家到來，今天帶來了幾首歌，望能帶給大家溫暖，接着帶給大家的這首歌，請留意歌詞，希望永遠有人陪伴在你們身邊。這首歌就是《任何天氣》。」而緊接的是《即使沒法講》。

張柏芝「長得很好聽」？

柏芝唱最後一首歌《目的地》前感性表示：「剛才有一點點壓力，有點害怕。時間過得很快，可能因為太享受，已是最後一首歌了，送給大家這首《目的地》，希望你們可以想去到你們想去的地方，身體健康最重要。」柏芝慵懶、沙啞的獨特音色極具辨識度，細膩轉音滿是情懷，有看完柏芝這場表演的樂迷直呼︰「每個轉音都是回憶殺，完全不需要字幕，超絕舞台表現力看得太讓人過癮了」，甚至稱「長得很好聽」——意思是柏芝的顏值和聲線一樣，都是最高級別的享受。