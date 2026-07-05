Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張柏芝北京「冰絲帶」唱廣東歌 沙啞聲俘虜樂迷獲讚轉音掀回憶殺

影視圈
更新時間：17:44 2026-07-05 HKT
發佈時間：17:44 2026-07-05 HKT

張柏芝昨晚登陸北京國家速滑館「冰絲帶」演出《全球城市數字友好MarsX演唱會》。舞台全息光影交織，她一襲華服驚豔亮相，一開口便唱廣東歌《星語心願》，接着她說：「台面有點滑，想走去你們那邊，要走得慢一點。看到你們，很感動，謝謝大家到來，今天帶來了幾首歌，望能帶給大家溫暖，接着帶給大家的這首歌，請留意歌詞，希望永遠有人陪伴在你們身邊。這首歌就是《任何天氣》。」而緊接的是《即使沒法講》。

張柏芝「長得很好聽」？

柏芝唱最後一首歌《目的地》前感性表示：「剛才有一點點壓力，有點害怕。時間過得很快，可能因為太享受，已是最後一首歌了，送給大家這首《目的地》，希望你們可以想去到你們想去的地方，身體健康最重要。」柏芝慵懶、沙啞的獨特音色極具辨識度，細膩轉音滿是情懷，有看完柏芝這場表演的樂迷直呼︰「每個轉音都是回憶殺，完全不需要字幕，超絕舞台表現力看得太讓人過癮了」，甚至稱「長得很好聽」——意思是柏芝的顏值和聲線一樣，都是最高級別的享受。

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
8小時前
00:58
超強颱風巴威︱中央氣象台：中心風力達17級 詳解對香港影響 周五六「食下沉」新界或高見38°C
社會
4小時前
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
黃埔男遭兩女「問路黨」夾攻搶手機過數 事主報警崩潰怒吼：「好心畀人當狗咁Ｘ！」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
02:58
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
社會
6小時前
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
影視圈
8小時前
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
00:53
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
影視圈
9小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
2026-07-04 15:06 HKT
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
生活百科
7小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
2026-07-04 15:30 HKT
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
定存攻略｜港銀下半年推新優惠吸客 定存3個月5.88厘 6個月亦有3.3厘
投資理財
6小時前