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Taylor Swift世界婚禮細節流出 視后Lena評美式足球似「基佬色情片」？ 天后反應曝光

影視圈
更新時間：15:30 2026-07-05 HKT
發佈時間：15:30 2026-07-05 HKT

美國樂壇天后Taylor Swift與美式足球員Travis Kelce於7月3日於麥迪遜廣場花園體育館（MSG）舉行的世紀婚禮雖已落幕，但相關花絮仍陸續曝光，話題延燒不斷。

Karlie Kloss驚喜現身  Selena Gomez盛裝搶鏡

出席嘉賓的造型率先成為焦點，包括與Taylor Swift曾不和的名模Karlie Kloss驚喜亮相，她穿上露肩金色緞面禮服，胸前綴以優雅垂墜設計，配搭金屬感高跟鞋及手拿包出席，與丈夫Joshua Kushner一同亮相，過往與Taylor Swift之間的「絕交」傳聞似乎已成過去式。Taylor Swift閨密之一的歌手Selena Gomez則以香檳色亮片魚尾裙展現經典荷里活魅力，配搭閃鑽耳環及復古短髮造型。另一閨密名模Gigi Hadid就以粉紅色吊帶裙搶鏡，寶石頸鏈與飄逸大浪捲髮成為全場焦點之一。謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）則中門大開，珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）就穿上皮革裙示人。

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Lena Dunham致辭爆金句

婚禮上，Taylor Swift找來諧星阿當桑迪拿（Adam Sandler）任證婚人，視后Lena Dunham則被指在2日的綵排婚宴上致辭時爆出「勁爆金句」，形容「美式足球其實只係一班直男重演基佬色情片」，全場「有人笑有人倒抽一口涼氣」，反應兩極。據悉Taylor Swift不但無介意，還即場大讚Lena是「天才」。

Robin Gentry透露甜蜜細節

音樂環節方面，英國殿堂級樂隊披頭四成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）獻唱樂隊經典歌《I Want to Hold Your Hand》，據悉演出後獲新人及一眾嘉賓起立鼓掌；Fleetwood Mac主音Stevie Nicks亦有上台表演，Sabrina Carpenter則被指自彈自唱為Taylor Swift演出。Taylor Swift的姨姨Robin Gentry在婚宴後接受訪問時透露，新人「又哭又笑，又跳舞又擁吻」，被追問婚宴食物及蛋糕味道時，她笑言「有很多選擇」、蛋糕「好味」。

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Taylor Swift精心準備回禮

至於回禮禮物，賓客獲贈繡有「T&T」字樣的手巾仔，並印有Taylor Swift 2014年金曲《Blank Space》歌詞。場外亦有「甜品」花絮，有麵包車途經MSG外圍時被fans攔截，警員其後將一盒糕點交予圍觀的fans分享，惹來網民笑言「幾乎等於出席咗婚禮」，但該麵包車與婚禮是否有關仍未獲證實。

Taylor Swift老公Travis Kelce黑歷史多？

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