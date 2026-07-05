李家鼎最新狀態醒目更勝從前  全面長肉記性好超錫細新抱互動曝光  網民：多得豪仔悉心照顧

現年81歲李家鼎，早前因前妻施明離世及「李家風暴」等事件影響，心情一度跌入谷底，身形暴瘦，健康狀況令全港市民憂心。但經過李泳豪及其太太悉心照顧下，李家鼎已漸漸走出陰霾。繼早前父親節，細仔李泳豪帶他大餐慶祝後，近日李家鼎再次於李泳豪的YouTube頻道影片中亮相，最新狀態曝光，可見他已完全回復精靈，與兒子及新抱（媳婦）同遊九龍城話當年，盡享天倫之樂。

李家鼎精神矍鑠遊九龍城

從影片中可見，鼎爺當天以一個全新形象示人，顯得非常時尚有型。他頭戴一頂淺藍色Cap帽，並特意將帽子反轉佩戴，配上一件醒目的藍色恤衫，活力十足，完全不像81歲。在兒子李泳豪的鏡頭下，鼎爺的最新容貌清晰可見，曾經凹陷的臉頰已完全長回肉，面色紅潤飽滿，與早前消瘦的模樣判若兩人。他全程笑容滿面，不時流露出慈父的微笑，眼神溫柔地看著兒子和新抱，精神狀態極佳。

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李家鼎中氣十足記性好

這次李泳豪特意帶李家鼎重遊舊地九龍城，父子倆穿梭於大小街道，李家鼎沿途憶述往事，中氣十足且記性超強。他對九龍城的店舖和建築物變遷如數家珍，準確指出當年的戲院、當舖等位置，更分享了不少與兒子們的童年往事，可見他思路清晰，十分精靈醒神。

李家鼎甜笑望新抱展慈父本色

除了話當年，鼎爺的胃口也相當不錯，身形明顯比之前更壯實，已經「長番晒肉」。影片中他先是品嚐了美味的雞蛋仔，其後一家人更到甜品店吃甜品。期間，李泳豪與愛妻林妤謙（Agnes）恩愛互動、耍花槍，坐在旁邊的鼎爺看到這一幕，立即望向新抱展現出滿足的甜笑，臉上流露出滿滿的幸福感，可見他極為疼愛兒子和這位新抱，一家人相處溫馨和睦，其樂融融。

網民感安慰：鼎爺精神返晒嚟！

影片發布後，大批網民紛紛留言，表示看到李家鼎回復健康感到非常安慰。不少網民大讚：「鼎爺的精神氣都回來了，豪仔夫婦的照料已見成效」、「真心開心見到鼎爺一日比一日快樂，成個人都精神晒，多得豪仔夫婦悉心照顧」、「鼎爺，你哋好！見到鼎爺食雞蛋仔，有了胃口，都替你們開心」。

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