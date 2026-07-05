Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家鼎最新狀態更勝從前  超錫細新抱互動曝光  網民：多得豪仔悉心照顧

影視圈
更新時間：12:00 2026-07-05 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-05 HKT

現年81歲李家鼎，早前因前妻施明離世及「李家風暴」等事件影響，心情一度跌入谷底，身形暴瘦，健康狀況令全港市民憂心。但經過李泳豪及其太太悉心照顧下，李家鼎已漸漸走出陰霾。繼早前父親節，細仔李泳豪帶他大餐慶祝後，近日李家鼎再次於李泳豪的YouTube頻道影片中亮相，最新狀態曝光，可見他已完全回復精靈，與兒子及新抱（媳婦）同遊九龍城話當年，盡享天倫之樂。

李家鼎精神矍鑠遊九龍城

從影片中可見，鼎爺當天以一個全新形象示人，顯得非常時尚有型。他頭戴一頂淺藍色Cap帽，並特意將帽子反轉佩戴，配上一件醒目的藍色恤衫，活力十足，完全不像81歲。在兒子李泳豪的鏡頭下，鼎爺的最新容貌清晰可見，曾經凹陷的臉頰已完全長回肉，面色紅潤飽滿，與早前消瘦的模樣判若兩人。他全程笑容滿面，不時流露出慈父的微笑，眼神溫柔地看著兒子和新抱，精神狀態極佳。

相關閱讀：李泳豪為李家鼎慶祝父親節 合照顯溫馨 無業李泳漢被鼎爺「遺棄」不再獲供養近況成謎

李家鼎中氣十足記性好

這次李泳豪特意帶李家鼎重遊舊地九龍城，父子倆穿梭於大小街道，李家鼎沿途憶述往事，中氣十足且記性超強。他對九龍城的店舖和建築物變遷如數家珍，準確指出當年的戲院、當舖等位置，更分享了不少與兒子們的童年往事，可見他思路清晰，十分精靈醒神。

李家鼎甜笑望新抱展慈父本色

除了話當年，鼎爺的胃口也相當不錯，身形明顯比之前更壯實，已經「長番晒肉」。影片中他先是品嚐了美味的雞蛋仔，其後一家人更到甜品店吃甜品。期間，李泳豪與愛妻林妤謙（Agnes）恩愛互動、耍花槍，坐在旁邊的鼎爺看到這一幕，立即望向新抱展現出滿足的甜笑，臉上流露出滿滿的幸福感，可見他極為疼愛兒子和這位新抱，一家人相處溫馨和睦，其樂融融。

網民感安慰：鼎爺精神返晒嚟！

影片發布後，大批網民紛紛留言，表示看到李家鼎回復健康感到非常安慰。不少網民大讚：「鼎爺的精神氣都回來了，豪仔夫婦的照料已見成效」、「真心開心見到鼎爺一日比一日快樂，成個人都精神晒，多得豪仔夫婦悉心照顧」、「鼎爺，你哋好！見到鼎爺食雞蛋仔，有了胃口，都替你們開心」。

相關閱讀：李家鼎吐心聲想一家團聚？ 數「難忘父親節」提李泳漢溫馨細節 李泳豪疑感無奈表情曝光

李泳漢印度拜佛失控喊叫疑與老婆激吵？

最Hit
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
最不懂的事！香港廁所這一設計令內地客大呼「理解不能」網民反指：建議全國推廣 
生活百科
5小時前
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
雙非兒腦癱案︱涉事醫生薛守智專業失當罪成 被判除牌9個月、不設緩刑 個案拖延逾16年
社會
3小時前
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
00:53
霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質
影視圈
6小時前
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
外傭幫4歲仔沖涼突變神速 港媽揭「暗黑交易」氣炸：竟教避開天眼做這事⋯⋯｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試
生活百科
23小時前
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
尖沙咀海景酒樓大特價！全場點心$7起／茶市7折 網民實試：10碟$150有找
飲食
2026-07-04 15:06 HKT
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因
影視圈
5小時前
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
博物館通行證2026年最新優惠！長者$25全年免費參觀景點 額外享16大主題樂園/餐廳優惠
生活百科
2026-07-04 09:29 HKT
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
米雪疑遭男士貼身聞髮搭膊騷擾 身處酒樓身體蜷縮頭耷耷 網民心疼：70歲承受咁嘅嘢
影視圈
23小時前
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
康文署筍工推介！兼職帶位員時薪達$70 中學學歷即可申請 負責驗票/派場刊
生活百科
4小時前