2026香港小姐丨8號鄧匡閔174cm全場最高 惹火三圍曝光 畢業於倫敦頂尖學府 自信零黑材料

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》決賽將於8月30日隆重舉行。成功晉級決賽的12位候選佳麗包括：1號袁絲珩Bernice、2號李澤欣Scarlett、3號李澄晴Chorie、4號譚雅文Tiffany、5號魏欣Etherine、6號盧蔚晴Jasmine、7號楊媛媛Vera、8號鄧匡閔Ada、9號周芳姿Gracia、10號陳梓穎Cecilia、11號顏懿菲Agnes，以及12號湯家琳Caris。本文將為大家深入介紹擁有全場最高䠷身高的8號佳麗鄧匡閔（Ada）的背景。

香港小姐2026丨8號鄧匡閔穿泳裝成功突圍

鄧匡閔坐擁今屆港姐「三項之最」，除了擁有174厘米的傲人身高，三圍數字達34.5、24.5、36.5，與同樣上圍豐滿的魏欣並列榜首，早前在泳裝環節以黃色比堅尼示人時成功突圍。雖然身高佔優，但鄧匡閔體重達54.7公斤，屬佳麗之中頭三位。她坦言因坐姿及骨架問題有輕微小肚腩，承諾會透過密集式訓練進行地獄式減肥，力爭以最佳狀態登台。

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香港小姐2026丨8號鄧匡閔畢業於英國京斯頓大學

現年24歲的鄧匡閔於2024年畢業於英國著名的京斯頓大學，主修時裝設計。該校在業界享負盛名，被譽為全球頂尖時裝學府之一。她報稱職業為高定品牌版師助理，參選港姐前一直在英國倫敦工作，展現出其在藝術及時尚領域的專業背景與實力。

香港小姐2026丨8號鄧匡閔自信沒有黑材料

鄧匡閔的興趣包括繪畫、刺繡及唱歌，志向是成為能通過藝術傳遞正能量的女性。面對歷屆港姐常有的「黑材料」風波，鄧匡閔展現大將之風，自信表示自己沒有黑材料。為保障個人私隱及嚴格配合大會的形象要求，她已將私人社交平台帳號設為不公開，專心備戰決賽。

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