73歲盧宛茵三代同堂出鏡 四個孫廚藝勝嫲嫲 兩子罕露面撐阿媽 曾剖白與前主播離婚原因

73歲的盧宛茵（Madam Lo）去年離開無綫電視，以自由身形式與不同平台合作。日前她帶同四位孫仔孫女，一同亮相HOY TV節目《嫲嫲飯飯》，大騷溫馨祖孫情。在節目中，孫仔孫女們童言無忌，大讚嫲嫲盧宛茵演技出色，但同時也爆料她「唔煮飯」、深明拍戲難賺錢而拒做演員，引得全場大笑。為了向甚少入廚的嫲嫲表達心意，四位乖孫在主持洪天明和劉沛蘅的指導下，首次為嫲嫲下廚，炮製愛心金菇肥牛卷和蝦仁炒蛋，讓盧宛茵品嚐後大為感動，場面溫馨。

盧宛茵與前新聞主播何鉅華80年代離婚

入行逾半世紀的盧宛茵，在幕前大多演媽媽、外婆及嫲嫲角色，現實中卻是個「無飯媽媽」。她與前夫、前無綫新聞主播何鉅華於1975年結婚，育有兩子一女，但因性格不合於1988年離婚。對此，她曾豁達表示：「合不來就離。」離婚後，她為生計復出拍攝經典劇集《季節》，並感激TVB多年來給予機會。回復單身後，她雖有約會對象，但因無法忍受對方沒有餐桌禮儀而卻步，並坦言欣賞比自己有學識的男士。

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盧宛茵兩名兒子罕有出鏡

這次，盧宛茵的兩名兒子大仔Albert和細仔Andrew亦罕有現身節目《嫲嫲飯飯》，大談對媽媽的印象。他們直言，由於媽媽工作繁忙，小時候給予他們很大的自由度，「冇乜點管束或控制，隨我哋鍾意做咩都得。」雖然盧宛茵早年因工作，與子女相處時間不多，但他們明白媽媽是為了家庭奔波，細仔Andrew更表示，近年媽媽工作減少，反而多了時間出席孫兒的學校活動，讓他感受到媽媽對家庭的愛。

盧宛茵多年來用心撫養三名子女，並供養兩個兒子到英國完成碩士學位。如今兒孫滿堂，孫兒們在節目中送上親手製作的禮物和心意卡，讓這位銀幕上的惡奶奶、現實中的開明嫲嫲感動不已，盡顯隔代的溫情與幸福。

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