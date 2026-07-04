MC張天賦搞$499兩日一夜佛山團？「真身」驚變肥媽得啖笑 網民：Ｍarketing高招

張天賦（MC）將於7月7日起在紅館展舉行五場《張天賦 E = mc² 演唱會 2026》演唱會，早前掀起撲飛熱潮，可謂一票難求。近日有旅遊及玩樂預訂平台在Threads上發文，以「必搶：HK$499 睇 MC 演唱會＋兩日一夜全包Package」，引起大批網民關注，惟經仔細了解後被人鬧爆。

MC張天賦被利用推銷肥媽佛山演出？

該旅遊預訂平台近日在Threads上發布帖文，以「HK$499 睇 MC 演唱會＋兩日一夜全包Package」為標題作招徠。由於現時正值張天賦演唱會的熱潮，不少市民誤以為平台推出相關的平價套票。惟經細看下，發現宣傳中的「MC」實為「肥媽」Maria Cordero，活動為7月11日前往佛山的兩天旅行團，與MC張天賦的紅館演唱會尾場日子相同。

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「MC 演唱會」行程$499全包？

「MC 演唱會」行程的核心節目，是觀賞由「MC」肥媽Maria Cordero 及「黑妹」李麗霞共同演出的《媽妹笑住唱》演唱會。該售價為499元的「全包套票」，涵蓋價值280人民幣的演唱會門票、一晚酒店住宿、全程交通接送、兩餐正餐、下午茶及參觀當地景點。

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網民反應兩極成功製造話題

相關帖文發布後，大批網民誤以為可以用低價錢欣賞MC張天賦演唱會，在得知真相後大感錯愕，更在網上引起反應兩極的討論。有網民認為「借勢營銷」的手法成功製造話題，留言讚：「這個marketing做法相當高招」。

網民批評「MC」宣傳手法誤導

但也有大批網民批評宣傳手法存在誤導成分，直指是「標題黨」行為。有網民留言斥責：「差點以為是張天賦」、「爭啲畀小騙跣倒」、「差D中計」、「一睇到就覺得奇怪點解mc咁平嘅，再望真D原來係肥媽」。此外，有網民打趣留言：「仲以為MC爭人好多錢，搞到咁折墮連呢啲show都接」、「有陳展鵬再叫我」。

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MC張天賦即將舉行五場紅館演唱會：