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《美女廚房》性感學徒樂宜遊日全裸浸溫泉 一招遮掩私密部位 網民唔夠喉要求加碼

影視圈
更新時間：11:00 2026-07-05 HKT
發佈時間：11:00 2026-07-05 HKT

「DJ女神」樂宜（Lokyii）2018年在TVB節目《美女廚房》中，擔任美女學徒後人氣急升，為維持人氣她頻繁更新社交平台，不時大晒性感相派福利，IG的追蹤人數達50.1萬。最近樂宜去越南峴港旅行後，又轉場到日本浸溫泉，在社交平台大方分享旅途中的精彩點滴，引起網民熱烈討論。

樂宜名車前自拍打卡

樂宜此行飛到日本展開深度「叉電」之旅，到訪《頭文字D》的故事背景地群馬縣遊覽。樂宜在IG上分享新相，見到戴上棒球帽襯標誌的緊身背心，凸顯豐滿身材的她，興奮地在賽車場及山路上打卡，又與多部跑車自拍，化身成女車手一圓動漫迷的夢想。

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樂宜靠溫泉水遮掩私密部位

樂宜追尋賽車的刺激感外，又有放鬆身心行程，當中見到樂宜體驗地道的溫泉文化，分享「全裸浸溫泉」的照片。相中見到樂宜身處露天風呂，在煙霧繚繞的溫泉中，大晒全裸背面，只靠溫泉水遮掩私密部位。

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樂宜晒裸背刺激網民

樂宜留言：「頭文字D之旅，去到東京再遠離市區，Nice體驗！#秋明山車神」。不少網民見到樂宜慷慨晒裸背，睇到流鼻血，更留言求正面：「你個背脊不得了」、「我想睇全相」、「仲未有正面」等。

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