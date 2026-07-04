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楊偲泳爆凌文龍戲外被讚戇直 黃德斌指導演計劃開續集但「要籌散紙」 陳湛文想似佛得角門將為香港爭口氣

影視圈
更新時間：19:45 2026-07-04 HKT
發佈時間：19:45 2026-07-04 HKT

凌文龍、楊偲泳、陳湛文、林子傑、黃德斌、陸駿光等今日（4日）為主演電影《UFO離奇命案》宣傳，大派太空郵包。

凌文龍自嘲現實似梁朝偉

楊偲泳表示為優先場謝票，反應十分好，自己很久未見過好多人笑得很開懷，又爆有觀眾問到凌文龍在現實中是否跟戲中角色一樣戇直。在旁的凌文龍笑言自己雖則在場，但不敢回答，皆因無理由話自己似梁朝偉。談到該片在四個場景完成拍攝，其中主要在山頭取景拍攝。黃德斌笑言長時間在山頭上都好驚，但大讚一班演員也很出色。談到戲中為藝術犧牲露股的陳湛文，若獲好票房會否再派福利？陳湛文形容想似佛得角門將沃津哈一樣，自己可以到不同地方參加影展為香港爭一口氣。

楊偲泳繼續避談張振朗

談到該片可會拍Part 2，黃德斌指導演已有構思，至於會否原班人馬就要睇反應，不過首先要籌集資金，又搞笑謂：「好似要問朋友拎散紙出嚟開戲！」凌文龍即笑指若拍續集想要「魔戒版」，亦可改名為《再見UFO離奇命案》，不過林子傑笑指超級英雄題材更吸引。問到楊偲泳的男友張振朗是否已入場觀看該片，她避談表示所有朋友和家人準備捧場，因為今日正式上映。談到對該片可有信心過千萬票房成績，黃德斌表示對手太強，但他們也不弱。在旁的林子傑形容該片似佛得角門將可以創造奇蹟。

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