霍震寰太太陳琪琪激罕現身 昔日邵氏美人曾捨命救子致重傷 撐拐杖出入無損優雅闊太氣質

來自台灣的70年代邵氏女星陳琪琪當年曾出演多部影片，包括《林世榮》、《蝶變》、《名劍》等，古裝扮相美艷動人，可惜星運平平，其後陳琪琪與霍英東二仔霍震寰（Ian）在一場聚會上認識，但有傳霍英東對這段戀情十分反對，兩人拍拖近10年，直至1981年才結婚。近日陳琪琪低調現身，優雅氣質引起網民討論。

陳琪琪婚後全面息影專心相夫教子

陳琪琪婚後育有兩子一女，全面息影專心相夫教子，作風相當低調，鮮少高調炫富，或頻繁出席活動，在家族中一直維持著賢淑、務實的形象，與霍震寰成為豪門模範夫妻。日前陳琪琪和霍震寰齊齊到紅館欣賞演唱會，這位昔日的古裝美人雖然歲月留下了痕跡，但舉手投足依然展現出極佳的優雅氣質，闊太氣質滿滿。

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霍震寰與陳琪琪婚禮極其簡單

霍震霆與朱玲玲的世紀婚禮曾被譽為70年代最隆重、規模最盛大的婚宴，整個婚禮霍家耗資千萬港幣，打破當時多項紀錄，相比之下霍震寰與陳琪琪的婚禮則極其簡單，既沒有大排筵席，也沒有一擲千金。曾有傳霍英東對霍震寰與陳琪琪的戀情十分反對，兩人拍拖近10年，直至1981年才結婚。據傳當時陳琪琪入門，霍家只送了一條紅寶石項鍊作為結婚禮物，陳琪琪嫁入霍家後便全面息影，先後誕下三名子女，專心相夫教子。1986年，霍震寰一家去廣州參加會議，期間遇上交通意外，一位司機因疲勞駕駛，誤踩油門，直接衝向陳琪琪與兩名子女，而陳琪琪即時推開子女，但自己則被撞至骨盆碎裂。

陳琪琪車禍後行動受到影響

該次車禍後，陳琪琪經過6個多小時的手術才度過危機，當時霍英東得悉新抱出事後亦立即趕到醫院，而外界亦認為經過這件事後，陳琪琪終於得到霍英東的認可。不過陳琪琪經歷車禍後，行動受到影響，近年露面時多次被拍到需要使用拐杖前行。

陳琪琪近年依然低調生活，鮮有公開露面，不過閒時會與同樣來自台灣的名媛謝玲玲聚會。陳琪琪與謝玲玲私交甚篤，兩人從70年代在演藝圈打拼時就已建立深厚情誼，陳琪琪更曾為好友擔任伴娘，這段友誼至今已跨越了40個年頭。

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