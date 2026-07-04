前TVB新聞小花袁沅玉婚照大放送 純白露肩婚紗顯氣質 甜謝未婚夫：簡單又粗暴

前TVB新聞主播袁沅玉自離巢後，成為香港電台節目主持及KOL，不時在社交平台分享生活點滴。繼2025年10月在意大利米蘭接受男友求婚後，她近日在社交平台發布多張婚紗照，為婚禮預熱，並感謝未婚夫讓她找到平凡的快樂。

袁沅玉婚紗照盡顯優雅氣質

從袁沅玉分享的婚紗照可見，她與未婚夫至少換上兩款不同風格的禮服。其中一套，袁沅玉身穿簡約的白色緞面一字領（Off-Shoulder）婚紗，剪裁貼身，突顯其優雅線條，配上長長的頭紗，在藍色大門前與未婚夫甜蜜互動，畫面充滿電影感。另一輯照片中，她換上另一套閃亮的釘珠抹胸婚紗，裙擺設計華麗，在充滿綠色植物的玻璃屋及純白影樓取景，散發出清新甜美的氣息。

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袁沅玉感謝「鋼鐵直男」的真誠

除了分享婚照，袁沅玉亦發表愛的宣言，感謝她的「鋼鐵直男」未婚夫。她寫道：「他教懂我在平凡的日常找到簡單的快樂，無論世上幾複雜他永遠做真實的自己。謝謝鋼鐵直男的真誠和善良，對我無條件的支持。」她更幽默地加上標籤「#鋼鐵直男的浪漫簡單又粗暴真摯更細緻」，字裏行間流露出滿滿的幸福感。

前新聞小花轉型做主持

袁沅玉曾為TVB新聞台主播，因其甜美外貌及專業形象而有「新聞小花」的稱號，深受觀眾歡迎。自離開新聞界後，她積極轉型為KOL，亦有主持香港電台節目《香江暖流》。袁沅玉經常在社交平台分享生活、旅遊及扮靚心得，吸引不少粉絲追蹤。

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