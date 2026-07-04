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林智妍孭起劇集收視慘遭SBS排擠？ 許楠儁因《我的王室死對頭》爆紅奪獎惹爭議

影視圈
更新時間：20:00 2026-07-04 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-04 HKT

韓國SBS電視台於7月2日舉辦「2026 SBS上半年頒獎典禮」，以表揚在上半年對影視劇競爭力有卓越貢獻的演員及製作團隊。但在公布得獎名單後，《我的王室死對頭》的男主角許楠儁（許南俊）與編劇姜賢珠獲頒特別獎，反而劇集靈魂人物、女主角林智妍（林知衍）卻未獲獎項，遭到網民非議，批評電視台：「這是在搞排擠嗎？」

林智妍襯托許楠儁上位？

許楠儁在頒獎典禮上難掩激動，致詞時更幽默爆料：「第一次會議時，編劇就向我掛保證『這部戲播出去，絕對讓你紅到無法在街上走』，現在我真的體會到了，非常感謝她。」可見許楠儁的人氣出現「三級跳」。

韓劇《我的王室死對頭》收視從4.1%，到大結局達到11.8%收視率，從企劃、宣傳及故事主軸都圍繞林智妍，以電視台歷年來慣例，通常會採取「共同獲獎」以表彰同劇的男女演員對作品的貢獻，但今次劇集功臣僅林智妍未獲獎項，惹起外界揣測。

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林智妍曾全裸激戰宋承憲

36歲的林智妍於2014年憑電影《人間中毒》出道，在片中與宋承憲有多場情慾戲，更作「全裸」演出，獲得多個新人獎項與提名。林智妍於2022年演出Netflix原創劇《黑暗榮耀》飾演反派「朴涎鎮」，演技備受肯定，林智妍更與同劇男星李到晛撻著，二人已拍拖三年感情穩定。

許楠儁晉升成新一代男神

奪下特別獎的許楠儁，今年憑韓劇《我的王室死對頭》飾演「車世界」一角，人氣急升，晉升為新一代男神。33歲許楠儁曾就讀成均館大學演技藝術系，於2019年出道，曾演出《雪降花》、《Sweet Home》系列、《問問星星吧》等。許楠儁於2024年憑《現在撥打的電話》在「MBC演技大賞」上獲頒男子新人獎。許楠儁在節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中爆料，原本在不少作品中沒有除衫演出，但因導演要求加戲，令「精壯背肌」出現在多部劇集中。

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