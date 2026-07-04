Gareth.T 世巡澳門終站開鑼 牧羊人造型驚喜獻唱 自爆《玻璃》寫給「好重要的人」

Gareth.T（湯令山）一連三場《Gareth.T－Prince Of nothing 湯令山－心零王子》巡迴演唱會，昨晚在澳門銀河綜藝館舉行最終站首場演出。今次巡演走遍台北、馬來西亞、澳洲等地，Gareth.T由「心傷王子」蛻變成「心零王子」，並將過去一年學會的課題，包括：接受、收穫、勇敢與愛化成歌曲，與樂迷真摯分享。為配合 Gareth.T 今次演唱會的牧羊人造型，以及澳門站作為最終站的特別意義，主舞台變身成茂密樹林，小舞台則鋪上翠綠草皮，一眾樂手與合唱團猶如在草原上為 Gareth.T 伴奏；舞台上方的巨型球體裝置，更會隨每段課題切換日出、日落與晴天效果，視覺設計極具心思，足見製作團隊的誠意與投入。

湯令山提示「今晚無攬佬」

演唱會開場時，Gareth.T 以牧羊人造型登場，手持木杖麥克風，在昏黃燈光下一口氣唱出《Hallelujah》、《你的背包》、《早到的U》。當《跟悲傷結了帳》前奏響起時，他為免樂迷空歡喜一場，特意溫馨提示：「今晚無攬佬。」個唱第二部分以「收穫」為課題，無論是探討現代戀愛關係中種種難題的《boyfriend material》、剖析成名背後自我掙扎的《speed limit》，抑或新歌《always》，都充滿個人風格與情感厚度。隨後，虐心神曲《玻璃 demo》前奏一響起，全場樂迷隨即歡呼尖叫。

湯令山遨菲道爾合唱《能遇見，就很不錯了》

「心碎」過後，Gareth.T 在澳門站頭場迎來驚喜嘉賓，馬來西亞創作才子菲道爾（Firdhaus），二人同台合唱《能遇見，就很不錯了》，令全場氣氛再度升溫。Gareth.T自認非常喜歡這首歌，並反問菲道爾是為誰而創作，菲道爾笑答：「這首歌寫給一位身邊很重要的人，還有歌迷朋友，因為遇到大家，讓我感到很幸福。那《玻璃》又是寫給誰？」Gareth.T聞言即笑笑表示：「一位身邊很重要的人，還有歌迷！」為怕繼續被追問，Gareth.T以「有禮物送你」轉移話題，送上自己的周邊，與菲道爾齊齊派福利，在台上拋出T恤、毛巾、親寫簽名海報送給現場觀眾，兩位創作才子之後再為樂迷送上《去北極忘記你》。

湯令山巡演站驚喜不斷

個唱最後的課題為「愛」，由牧羊人 Gareth.T 與10位穿上綿羊造型，來自澳門的小朋友，以小話劇方式呈現《國際孤獨等級》、《我很小朋友》、《你都不知道自己有多好》、《顏色》到最後的《mom I'm famous》。每一站巡演，Gareth.T 都會翻唱歌王或歌后的經典作品致敬，例如台北場選擇了陶喆的 R&B 經典《流沙》，馬來西亞場則翻唱梁靜茹的《會呼吸的痛》；澳門首場，他則演繹了王力宏的《落葉歸根》，為歌單增添更多驚喜與層次。

在澳門站舉行前夕，Gareth.T 剛順利完成澳洲悉尼站演出。當晚正值悉尼冬日，但全場爆滿的澳洲樂迷展現出「洶湧澎湃的熱情」，狂熱程度令台上的 Gareth.T 大為震撼。他以極具渲染力的舞台魅力，完美體現「放下執着」的「心零」哲學。全晚最高潮莫過於他現場演繹在網絡創下超過2700萬次播放的爆紅金曲《緊急聯絡人》，以及《用背脊唱情歌》、《去北極忘記你》等作品，澳洲歌迷全場亮起燈海並同步大合唱，場面宏大動人。巡演各站驚喜不斷，繼台北站唱《玻璃》及馬來西亞站首唱全新國語作品《我只懂》後，他更於悉尼首唱全新英文歌《always》，為樂迷寫下難忘冬夜。