陳漢娜被爆中學黑歷史？兩位網民控訴受欺凌：搵佢男友嚟打我 曾與古天樂合作提名金像獎

「文青女神」陳漢娜（Hanna）近年參與不少ViuTV劇集而為人熟悉，她亦在多部電影中擔任重要角色，更於2018年憑與古天樂合作的電影《殺破狼·貪狼》入圍香港電影金像獎「最佳新演員」。近日有網民在社交平台發文，聲稱在學生時期曾遭受陳漢娜欺凌，事件在網上迅速發酵，引起網民反應兩極熱議。

網民發文控訴陳漢娜

一名自稱是陳漢娜中學同學的網民，日前在Threads上發文，指控陳漢娜曾於中學時期對其作出欺凌行為。該網民以英文表示仍然無法放下在中學時期曾經歷的欺凌，並貼出陳漢娜的簡介截圖及照片，並加上「Hanna Chan」及陳漢娜原名「陳恩淇」。

該網民憶述事件，指陳漢娜曾在校內飼養倉鼠，但其後卻誣陷倉鼠是屬於指控的網民。該網民表示該段經歷讓其留下陰影，每次在新聞中見到陳漢娜，都會勾起中學時被欺凌的痛苦回憶。

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陳漢娜欺凌事件不只一宗？

該網民的控訴帖文曝光後，引起不少網民關注，而留言更呈現反應兩極化。部分網民對事件抱持懷疑態度，認為指控缺乏實質證據：「有冇證據？」、「我都可以話hanna中學同我結過婚，反正都係up（噏）」、「提供唔到證據，成件事羅生門咁任人估同討論」。亦有網民認為要求證據屬對受害人的二次傷害：「假設件事係真嘅，其實啲人仲後悔問人哋咩叫證據」、「留名等睇女神回應」等。

另有網民加入爆料：「陳漢娜中學欺凌過我，踩我背包，扔我盒飯落垃圾桶，笑我係單親家庭，仲搵佢男朋友黎（嚟）打我，你做過呢啲事都仲敢出嚟做明星」，但學生時期的欺凌事件真偽，難以確認。

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陳漢娜曾自爆患抑鬱

32歲陳漢娜原名陳恩淇，「厭世」外貌屬其特色。陳漢娜曾就讀陳樹渠紀念中學，畢業後報讀香港理工大學廣告設計系，在大學期間被攝影師發掘成為模特兒。陳漢娜初入影視圈參演電影《殺破狼．貪狼》，飾演古天樂女兒獲得關注，並憑該片入圍香港電影金像獎「最佳新演員」。

陳漢娜自小熱愛日本文化，曾在2017年到日本體驗生活，並打算透過當地中介公司接模特兒工作，最終花盡六位數積蓄，卻因壓力大而患上抑鬱症。

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