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古天樂澳門演唱會2026懶人包｜8月登陸威尼斯人 搶飛詳情、門票票價、售票連結一文睇清

影視圈
更新時間：19:13 2026-07-04 HKT
發佈時間：19:13 2026-07-04 HKT

古天樂入行逾30年首個紅館演唱會《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》，2026年8月21日及22日（星期五、六）的門票已全數售罄。主辦單位宣布將於2026年8月29及30日，在澳門威尼斯人綜藝館加開兩場澳門站演唱會。

古天樂首個紅館演唱會門票售罄

入行超過30年的古天樂，今年夏天8月將舉行首個個人紅館演唱會《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》。目前，該演唱會的優先訂票及公開發售門票經已全數售罄。古天樂的演唱會宣傳廣告已於香港各區，包括巴士站及紅磡海底隧道口展示，引起廣泛關注。

《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》澳門站演唱會詳情：

項目 詳情
演出地點 澳門威尼斯人綜藝館 (The Venetian Arena)
演出日期及時間 2026年8月29日（星期六）晚上8時、2026年8月30日（星期日）晚上7時
門票價格 澳門幣/港幣 $1,188 / $988 / $788 / $588
購票網站 https://www.cotaiticketing.com/
訂票熱線 澳門：+853 2882 8818
香港：+852 3065 9899
中國內地：4008 42 9018

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古天樂宣布加開演唱會澳門站

由於香港站演唱會門票供不應求，主辦單位日前正式宣布，《古天樂 LOUIS KOO MY FIRST SHOW》將移師澳門。澳門站演唱會鐵定於2026年8月29日及30日，在澳門威尼斯人綜藝館舉行，合共兩場，以回應未能成功購票觀眾的需求。預計下星期起，澳門地區亦會展開相關的宣傳活動。

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古天樂：期待8月澳門演出

古天樂早前在香港記者會上提到，演唱會內容長度適中即可。面對大批觀眾未能購票的情況，主辦單位與古天樂經過商討後，迅速落實澳門站的安排。古天樂表示，沒有預料到觀眾反應如此熱烈，亦未曾預計自己會以歌手身份在澳門舉辦個人演唱會，並表示期待8月在澳門進行演出。

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