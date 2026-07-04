鍾景輝安息禮拜丨鍾景輝遺照曝光 祥和溫暖笑顏永留心中 靈柩奉移火葬場

戲劇泰斗鍾景輝博士（King Sir）於今年6月3日於家中安詳離世，享年89歲。「King Sir」鍾景輝的安息禮拜今早七月四日（星期六）上午十時三十分至中午十二時三十分在九龍城浸信會舉行。安息禮拜在12時30分完結，治喪委員會成員先步出禮堂。姪仔鍾至權捧着King Sir鍾景輝的遺照步出靈堂，鍾景輝的靈柩及心形花牌移送到靈車。

「King Sir」鍾景輝遺照曝光

由於要送別到場親友及嘉賓，姪仔鍾至權將「King Sir」鍾景輝的遺照交由一位女親屬捧上靈車，周潤發及劉德華選用另一通道低調離開。遺照中的鍾景輝身穿一件紅色拼黑色的格仔恤衫，外面再套上一件深色的西裝外套，面帶微笑，表情祥和，一貫昔日斯文、溫暖且慈祥的感覺，靈柩奉移至鑽石山火葬場舉行火葬禮。

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「King Sir」鍾景輝生前足跡橫跨舞台、電視、 電影及廣播等領域，以卓越的藝術造詣、嚴謹的專業精神及無私的教誨，推動香港戲劇、影視及文化藝術的發展，並培育無數後進，桃李滿門，深受同業、學生及觀眾的敬重，今早「King Sir」鍾景輝曾在演藝時期教導的學生陸續場送別恩師並幫手打點，當中包括王祖藍、蔡瀚億（BabyJohn）、蘇玉華、潘燦良、謝君豪、陳國邦、劉雅麗、劉錫賢及秦啟維在場。接着再有不少陸圈中人到場，包括：劉德華、周潤發、汪明荃、張艾嘉、黃允財、劉緯文、郭鋒、鄧英敏、張錦程、陳嘉儀、黃文慧、周梁淑怡、蔡和平和太太、韓馬利和老公杜燕歌、張國強、霍啟剛、杜琪峯和太太、莫何敏儀等。

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