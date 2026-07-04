鍾景輝安息禮拜丨扶靈名單藏寓意 孫中山曾姪孫孫必勝送別摯友 杜琪峯謝君豪按排序致敬

戲劇泰斗鍾景輝博士（King Sir）的安息禮拜今早七月四日（星期六）上午十時三十分至中午十二時三十分在九龍城浸信會舉行，禮拜後隨即出殯，靈柩奉移至鑽石山火葬場舉行火葬禮。不少重量級演藝界猛人送別這位戲劇界泰斗，當中包括王祖藍、蘇玉華、潘燦良、汪明荃、張艾嘉、周潤發和劉德華等人。

鍾景輝扶靈名單隱藏極具心思意義

鍾景輝安息禮拜的扶靈人員包括麥秋、孫必勝、蔡和平，陳健彬、杜琪峯，謝君豪、莫子聰，黃龍斌，為恩師鍾景輝擔任治喪委員會主席的王祖藍表示扶靈人員名單由家人安排，當中隱藏著極具心思的感人意義：「都係展望緊後繼有人嘅一個意思。」

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扶靈名單按King Sir「人生時間軸」排列

這份扶靈名單是家屬特意按King Sir鍾景輝的「人生時間軸」與年資順序來精心排列的，麥秋是香港資深戲劇家、導演，與King Sir鍾景輝共同推動早期香港話劇發展的親密戰友。孫必勝是孫中山曾姪孫，是King Sir鍾景輝在培正中學時期的摯友兼舊同學，當年曾一同排演舞台劇。蔡和平是King Sir鍾景輝早期學成歸來加入TVB開疆闢土時，與他並肩作戰的第一代電視製作人。陳健彬是香港話劇團前行政總監，代表了King Sir鍾景輝在推動香港職業劇團與劇藝行政發展上的重要夥伴。杜琪峯是當年報考TVB 藝員訓練班時，King Sir鍾景輝正是他的恩師與面試官，此後兩人一直在影視界保持深厚交情。謝君豪是演藝學院畢業的傑出後輩，他扶靈名單中唯一藝人代表，曾表示King Sir鍾景輝因一句話改變了他的一生。莫子聰曾是鍾景輝的學生，亦為法律界人士（現任香港裁判官），代表了King Sir鍾景輝桃李滿門、學生在不同專業領域皆有卓越成就。至於黃龍斌是候任香港演藝學院戲劇學院院長，同時是King Sir鍾景輝的學生輩。將他排在最後一位，正象徵著 King Sir鍾景輝畢生奉獻的戲劇教育事業後繼有人。

王祖藍透露鍾景輝家屬心思

王祖藍在訪問時表示扶靈名單由King Sir鍾景輝的家人安排：「佢嘅屋企人都好有心，今次佢哋定個扶靈名單，就係由King Sir啱啱返嚟香港出道嘅時候，即係入TVB第一代，譬如第一個就係蔡和平先生，順住個年資去排啦，最後一位就揀咗而家演藝學院戲劇學院嘅候任院長黃龍斌，都係我哋演藝學院師兄。咁家人嘅意願都係希望藉住呢個扶靈名單，都見到King Sir喺唔同界別、唔同年代嘅貢獻，亦都係展望緊後繼有人嘅一個意思。」鍾景輝的侄仔鍾至權又稱：「其中有一位係八舅喺培正時候嘅中學同學，當時同佢一齊排過舞台劇， 係孫必勝先生。」

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