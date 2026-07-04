鍾景輝安息禮丨三大電視台送別戲劇泰斗齊悼念 萬梓良張家輝致送花牌

戲劇泰斗鍾景輝博士（King Sir）的安息禮拜今早七月四日（星期六）上午十時三十分至中午十二時三十分在九龍城浸信會舉行，今早大批傳媒到場守候，現場亦有警方傳媒聯絡隊維持秩序，禮拜後隨即出殯，靈柩奉移至鑽石山火葬場舉行火葬禮。

不少演藝界人士送上花牌致哀

鍾景輝一生秉持謙厚仁愛之心，將畢生精力奉獻予香港演藝及文化藝術事業，足跡橫跨舞台、電視、 電影及廣播等領域，以卓越的藝術造詣、嚴謹的專業精神及無私的教誨，推動香港戲劇、影視及文化藝術的發展，並培育無數後進，桃李滿門，深受同業、學生及觀眾的敬重不少演藝界人士送上花牌致哀。

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三大電視台送上花牌致哀

鍾景輝的追思禮拜今早在九龍城浸信會舉行，鍾景輝的靈柩在其家人陪同下，由靈車運抵九龍城浸信會並由其家人陪同下移入禮堂，禮拜完成後，靈柩已奉移至鑽石山火葬場火化。鍾景輝生前在演藝界地位舉足輕重，不少人向他送上花牌致哀。其中包括三大電視台電視廣播有限公司、有線寬頻通訊有限公司、ViuTV與MakerVille、香港電台、香港藝術發展局、康樂及文化事務署、香港戲劇協會、周梁淑怡等，藝人則包括張家輝、萬梓良、柳影虹等均有送上花牌致意。

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